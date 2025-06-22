Медведев с сарказмом прокомментировал решение Трампа начать войну с Ираном

Ночной удар США по трем объектам в Иране был неэффективным и не смог принести результата. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и с сарказмом поздравил президента США Дональда Трампа с началом президентства, обернувшимся новой войной.
«Критическая инфраструктура ядерного цикла, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно», — отметил Медведев в своем telegram-канале. Он уточнил, что обогащение ядерных материалов продолжится, а производство ядерного оружия, по его словам, тоже не остановлено.
Некоторые страны, по данным Медведева, готовы поставить Ирану ядерный боекомплект. Израиль находится под ударом, там слышны взрывы, население в панике, а США рискуют оказаться втянутыми в наземную операцию.
Он также указал, что политический режим Ирана сохранился и, возможно, укрепился, а народ консолидируется вокруг духовного руководства, даже те, кто ранее его не поддерживал. Медведев добавил, что Трамп, обещавший мир, начал новую войну, что вызвало осуждение большинства стран мира. «С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже с учетом ее продажности. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент!» — написал он, явно намекая на неудачу американского лидера.
Ранее Соединенные Штаты осуществили несколько ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, в результате чего атакам могли подвергнуться объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По информации издания Axios, ссылающегося на собственные источники, Вашингтон заблаговременно уведомил Израиль о предстоящей военной операции.
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