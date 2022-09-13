В Пермском крае за 120 млн продается крупное фермерское хозяйство

В Пермском крае за 120 миллионов рублей продается крупное сельхозпредприятие

14 сентября 2022 в 10:01 Размер текста - 17 +

Предприятие ежедневно производит 4 тонны молока Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Кунгурском муниципальном округе Пермского края продается крупное сельскохозяйственное предприятие. Стоимость актива — 120 миллионов рублей. Объявление о продаже владелец хозяйства разместил на сайте «Авито». «Продам действующее прибыльное сельхозпредприятие, расположенное в Пермском крае. Общая площадь землепользования составляет 1500 гектаров. Поголовье крупного рогатого скота составляет 500 голов, из них половина дойных. Имеется в наличии вся необходимая техника для растениеводства и животноводства и недвижимость», — сообщается в объявлении. Как уточнил URA.RU собственник хозяйства, предприятие ежедневно производит 4 тонны молока, а сельскохозяйственные земли предназначены под выращивание зерновых культур и кормовых трав. Все сотрудники живут поблизости, при желании они могут остаться работать с новым собственником. Стоимость предприятия — 120 миллионов рублей, причиной продажи владелец назвал предпенсионный возраст. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается ферма с коровьим стадом. За актив продавец запросил в объявлении на «Авито» 28 миллионов рублей.

В Кунгурском муниципальном округе Пермского края продается крупное сельскохозяйственное предприятие. Стоимость актива — 120 миллионов рублей. Объявление о продаже владелец хозяйства разместил на сайте «Авито». «Продам действующее прибыльное сельхозпредприятие, расположенное в Пермском крае. Общая площадь землепользования составляет 1500 гектаров. Поголовье крупного рогатого скота составляет 500 голов, из них половина дойных. Имеется в наличии вся необходимая техника для растениеводства и животноводства и недвижимость», — сообщается в объявлении. Как уточнил URA.RU собственник хозяйства, предприятие ежедневно производит 4 тонны молока, а сельскохозяйственные земли предназначены под выращивание зерновых культур и кормовых трав. Все сотрудники живут поблизости, при желании они могут остаться работать с новым собственником. Стоимость предприятия — 120 миллионов рублей, причиной продажи владелец назвал предпенсионный возраст. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае продается ферма с коровьим стадом. За актив продавец запросил в объявлении на «Авито» 28 миллионов рублей.