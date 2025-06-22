Ушаков раскрыл подробности предстоящего визита Путина в Китай

Четырехдневный визит Путина в Китай станет редким случаем многодневного пребывания. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, поездка включит участие в саммите ШОС и совместное празднование окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией.
«Такое бывает очень редко. Это редкий случай, когда визит растягивается на несколько дней, включая саммит и отдельный однодневный визит», — пояснил Ушаков в интервью с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, которое опубликовано в его telegram-канале. Ушаков отметил, что визит, который продлится четыре дня, будет включать несколько значимых мероприятий.
Помощник президента также упомянул, что американская сторона объявила о паузе в возможных переговорах с Россией, что, по его мнению, связано с вопросами нормализации отношений, в первую очередь вокруг дипломатической собственности. На вопрос о причинах паузы Ушаков ответил, что пока не совсем понятно, но была договоренность встретиться в одном месте, которое по определенным соображениям не подошло. Он добавил, что сейчас им предложат другой вариант и отметил, что это, прежде всего, вопрос географии, хотя может быть и что-то еще.
Ушаков заявил, что сдвиги в двусторонних отношениях с США возможны только при решении вопроса с дипломатической собственностью, хотя обсуждения по многим темам продолжаются. Он также упомянул, что новый российский посол, недавно вручивший верительные грамоты, уже поддерживает контакты с Госдепом на уровне, близком к нормальному.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин намерен посетить КНР в период с 31 августа по 3 сентября. В рамках визита глава российского государства примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию завершения Второй мировой войны. Помимо этого, ожидается проведение расширенных двусторонних переговоров между президентом России и председателем КНР Си Цзиньпином.
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