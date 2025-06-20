Почти половина родителей в Перми готовы запретить детям соцсети

В Перми 42% жителей поддерживают идею запрета социальных сетей для подростков младше 15 лет. Инициатива появилась после предложения европейских стран ограничить доступ детей к соцсетям — большинство сторонников запрета опасаются негативного влияния интернета на подростков. Такие данные содержатся в опросе сервиса по поиску работы SuperJob.
«Почти половина жителей Перми (42%) поддерживают запрет социальных сетей для подростков до 15 лет. Среди родителей детей 7–15 лет поддержка еще выше — 52%. Основные аргументы „за “: риск опасных знакомств и снижение успеваемости из-за постоянного „зависания“ в интернете. Против запрета выступили 31% опрошенных, считая, что дети все равно найдут обходные пути, а контролировать их станет сложнее», — сообщается в исследовании, проведенном после инициативы Франции, Испании и Греции, предложивших на уровне ЕС ограничить доступ детей к соцсетям.
Возраст респондентов сильно влияет на отношение к вопросу: если среди молодежи до 35 лет запрет одобряют 37%, то среди людей старше 35 — уже 53%.
Ранее URA.RU рассказывало, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил ЕС запретить соцсети для подростков младше 15 лет. В Австралии уже действует запрет на присутствие детей до 16 лет в соцсетях. Там верификация осуществляется по паспорту или аналогам государственных сервисов. С аналогичными инициативами для предотвращения распространения деструктивной информации выступили и в России.
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