В нескольких районах Перми отключат холодную воду

В Перми с 22 июня по 6 июля запланировано отключение холодной воды. Это связано с ремонтными и восстановительными работами на сетях, сообщили в пресс-службе «Новогор Прикамье».
«Компания проводит плановый ремонт водопроводных сетей, стараясь обходиться без отключения воды. В отдельных случаях кратковременное отключение необходимо по техническим требованиям — это помогает избежать более серьезных аварий и длительных перебоев с водоснабжением», — сказано в сообщении.
С 9:30 до 19:30 22 июня планируется отключение водоснабжения в следующих домах:
- ул. Газеты Звезда, 33, 35, 38, 38б,
- ул. Краснова, 16а, 18, 24, 25.
С 10:00 до 14:00 23 июня не будет воды по адресам:
- ул. Ивана Франко, 51,
- ул. Мечникова, 53а,
- ул. Новгородская 1-я, 5,
- ул. Новгородская 2-я, 2,
- ул. Новгородская 3-я, 3,
- ул. Новгородская 4-я, 1,
- ул. Новгородская 5-я, 9,
- ул. Целинная, 13, 6.
С 10:00 до 19:00 26 июня холодного водоснабжения не будет в домах № 14б и № 9 по ул. Максима Горького.
С 10:00 29 июня по 10:00 30 июня без воды останутся дома:
- ул. Вижайская, 21, 23, 24, 25, 26, 26/1, 27, 28,
- ул. Солдатова, 1, 11, 3, 5, 7, 9,
- ул. Таборская, 12, 12а, 14.
С 10:00 30 июня по 10:00 1 июня отключат воду в домах по улицам:
- ул. Данилихинская, 14,
- ул. Крисанова, 73, 77.
С 10:00 3 июля по 10:00 4 июля без водоснабжения будут следующий дома:
- ул. Переездная, 1,
- ул. Соликамская, 250в, 252а, 271, 271а, 273, 273а, 279, 281, 281а, 285, 285в.
С 10:00 4 июля по 10:00 5 июля под отключение попадет дом № 5 по ул. Хрустальная.
С 9:00 до 19:00 5 июля отключат воду в домах № 20/1, № 20/2 и № 20/3 по ул. Вильямса.
С 9:00 до 20:00 6 июля планируется отключение водоснабжения в следующих домах:
- пр. Декабристов, 10, 2, 6, 6/1,
- ул. Парашютная, 7а, 9,
- ул. Танкистов, 29,
- ул. Формовщиков, 3, 5, 7.
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