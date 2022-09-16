Пермяки предлагают автору видео побегать от медведей в тайге (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермяки живо отреагировали на пост в паблике «Мой город — Пермь!» соцсети «ВКонтакте», где медвежонок убегает от машины в свете фар. Пользователи озаботились судьбой медвежонка и высказали недовольство действиями водителя.

На видео показано, как медведь бежит от машины в свете фар под комментарии водителя. Некоторых пермяков обеспокоила эта ситуация. «Бедный мишка. Так нельзя, он же не может выйти из света фар. Это издевательство», — беспокоится Игорь Баталов. С ним соглашается Евгения Папулова. «Они просто гнали его, изверги», — пишет женщина.

Пермяки пишут о том, что водитель поступил жестоко по отношению к медвежонку и предлагают ему самому «побегать». «Приедь в тайгу, к мишкам! Включи фонарь и беги! Снимать еще не забывай, как бежишь», — предлагает Марина Архипова. Но при этом есть и такие пользователи, которые считают, что гонять медведей полезно. «Что вы лечите, зоозащитники в кавычках… Идите за грибами сходите и поймете, что к чему. Если их не гонять, потом и с собакой в лес не сходишь», — пишет Антон Ванчугов.

Ранее жителей Перми возмутила гибель медвежонка. Житель Нефтеюганского района расстрелял идущего вдоль дороги зверя.