Пермяки обеспокоены гибелью медвежонка из-за живодеров. Скрин

03 августа 2022 в 04:13 Размер текста - 17 +

Пермяки обсуждают случившееся в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте» Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Перми обеспокоены гибелью медвежонка от рук живодеров. В Нефтеюганском районе местный абориген расстрелял медвежонка, идущего вдоль дороги. Горожане оставляют свои гневные комментарии в паблике «Чрезвычайное происшествие | Пермь» в социальной сети «ВКонтакте». «Бедный, несчастный медведь. Искал пропитание, а нашел свою смерть. Отсюда и болезни, и беды наши, раз такое отношение к братьям меньшим…», — оставила свой комментарий Елена Путилова. Пользователи удивляются и спрашивают, кому же мог помешать «мишутка». «Ну вот за что, скажите?», — пишет Светлана Холкина. Подписчики пишут, что нужно подавать на живодеров в прокуратуру. Некоторые из них требуют, чтобы причастных к гибели медвежонка наказали и поступили с ними так же, как с животным. В ХМАО живодеры расстреляли медвежонка. Он гулял вдоль дороги, в какой-то момент по нему открыли огонь. Позже удалось выяснить, что это сделал местный абориген. Свой поступок он объяснил тем, что животное разоряло его охотничьи угодья. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае около туристической тропы ходит медведица. В дирекции особо охраняемых природных территорий региона призывают к осторожности, а также исключить одиночный туризм и воздержаться от посещения Каменного города. Подписчики требуют расправы над живодерами Скрин из социальной сети «ВКонтакте» Пользователи расстроены из-за гибели медвежонка Скрин из социальной сети «ВКонтакте»

Жители Перми обеспокоены гибелью медвежонка от рук живодеров. В Нефтеюганском районе местный абориген расстрелял медвежонка, идущего вдоль дороги. Горожане оставляют свои гневные комментарии в паблике «Чрезвычайное происшествие | Пермь» в социальной сети «ВКонтакте». «Бедный, несчастный медведь. Искал пропитание, а нашел свою смерть. Отсюда и болезни, и беды наши, раз такое отношение к братьям меньшим…», — оставила свой комментарий Елена Путилова. Пользователи удивляются и спрашивают, кому же мог помешать «мишутка». «Ну вот за что, скажите?», — пишет Светлана Холкина. Подписчики пишут, что нужно подавать на живодеров в прокуратуру. Некоторые из них требуют, чтобы причастных к гибели медвежонка наказали и поступили с ними так же, как с животным. В ХМАО живодеры расстреляли медвежонка. Он гулял вдоль дороги, в какой-то момент по нему открыли огонь. Позже удалось выяснить, что это сделал местный абориген. Свой поступок он объяснил тем, что животное разоряло его охотничьи угодья. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае около туристической тропы ходит медведица. В дирекции особо охраняемых природных территорий региона призывают к осторожности, а также исключить одиночный туризм и воздержаться от посещения Каменного города.