В аварии на «трассе смерти» между Тюменью и ХМАО погиб человек. Фото На трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» в аварии погибла женщина 15 сентября 2022 в 11:16 Размер текста - 17 + В результате столкновения погибла женщина Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Нефтеюганском районе (ХМАО) на трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», которую в народе называют «трассой смерти» из-за частых ДТП, в аварии погибла 42-летняя женщина. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД округа. «В Нефтеюганском районе 35-летний водитель автомобиля „Тойота Авенсис“, двигаясь со стороны города Тюмень в направлении города Сургут, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем „Лада Приора“. В результате автоаварии водитель „Лада“, 42-летняя женщина, от полученных травм скончалась в больнице», — сообщили в ведомстве. В подробностях и причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Всего же за 14 сентября зарегистрировано 3 ДТП. Два человека погибли, еще двое получили травмы. Выявлено 11 водителей в состоянии опьянения, за выезд на встречную привлечено 24. Еще 33 нарушили правила перевозки детей. Ранее URA.RU сообщало о погибшем ДТП в центре Нефтеюганска. Мужчина без определенного места жительства, по данным ГИБДД, был пьян. Водитель «Приоры» скончалась в больнице Фото: пресс-служба ГИБДД по ХМАО — Югре В Нефтеюганском районе (ХМАО) на трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», которую в народе называют «трассой смерти» из-за частых ДТП, в аварии погибла 42-летняя женщина. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД округа. «В Нефтеюганском районе 35-летний водитель автомобиля „Тойота Авенсис“, двигаясь со стороны города Тюмень в направлении города Сургут, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем „Лада Приора“. В результате автоаварии водитель „Лада“, 42-летняя женщина, от полученных травм скончалась в больнице», — сообщили в ведомстве. В подробностях и причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Всего же за 14 сентября зарегистрировано 3 ДТП. Два человека погибли, еще двое получили травмы. Выявлено 11 водителей в состоянии опьянения, за выезд на встречную привлечено 24. Еще 33 нарушили правила перевозки детей. Ранее URA.RU сообщало о погибшем ДТП в центре Нефтеюганска. Мужчина без определенного места жительства, по данным ГИБДД, был пьян. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям