В аварии на «трассе смерти» между Тюменью и ХМАО погиб человек. Фото

На трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» в аварии погибла женщина
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Авария на Остоженке с участием Эльмина Гулиева. Москва, иномарка, дтп, авария, остоженка
В результате столкновения погибла женщина Фото:

В Нефтеюганском районе (ХМАО) на трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», которую в народе называют «трассой смерти» из-за частых ДТП, в аварии погибла 42-летняя женщина. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД округа.

«В Нефтеюганском районе 35-летний водитель автомобиля „Тойота Авенсис“, двигаясь со стороны города Тюмень в направлении города Сургут, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем „Лада Приора“. В результате автоаварии водитель „Лада“, 42-летняя женщина, от полученных травм скончалась в больнице», — сообщили в ведомстве.

В подробностях и причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Всего же за 14 сентября зарегистрировано 3 ДТП. Два человека погибли, еще двое получили травмы. Выявлено 11 водителей в состоянии опьянения, за выезд на встречную привлечено 24. Еще 33 нарушили правила перевозки детей.

Ранее URA.RU сообщало о погибшем ДТП в центре Нефтеюганска. Мужчина без определенного места жительства, по данным ГИБДД, был пьян.

Водитель «Приоры» скончалась в больнице
Фото:

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В Нефтеюганском районе (ХМАО) на трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», которую в народе называют «трассой смерти» из-за частых ДТП, в аварии погибла 42-летняя женщина. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД округа. «В Нефтеюганском районе 35-летний водитель автомобиля „Тойота Авенсис“, двигаясь со стороны города Тюмень в направлении города Сургут, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем „Лада Приора“. В результате автоаварии водитель „Лада“, 42-летняя женщина, от полученных травм скончалась в больнице», — сообщили в ведомстве. В подробностях и причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Всего же за 14 сентября зарегистрировано 3 ДТП. Два человека погибли, еще двое получили травмы. Выявлено 11 водителей в состоянии опьянения, за выезд на встречную привлечено 24. Еще 33 нарушили правила перевозки детей. Ранее URA.RU сообщало о погибшем ДТП в центре Нефтеюганска. Мужчина без определенного места жительства, по данным ГИБДД, был пьян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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