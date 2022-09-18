Житель Курска погиб из-за сильного урагана в регионе

Курский студент погиб под завалами из-за урагана (архивное фото)
Студент Курского автотехнического колледжа стал жертвой непогоды в области. Об этом сообщает администрация Курской области.
«К сожалению, жертвой непогоды стал учащийся Курского автотехнического колледжа. Подробную информацию ждем позже от правоохранительных органов», — говорится в сообщении в telegram-канале администрации региона.
Ранее ГУ МЧС России по Курской области предупредило жителей региона о неблагоприятных метеорологических явлениях в регионе на своей странице в соцсети «Вконтакте». Жителей предупредили о порывах ветра 17-22 метра в секунду.
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