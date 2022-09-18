18 сентября 2022

Житель Курска погиб из-за сильного урагана в регионе

Власти Курской области сообщили о студенте, погибшем из-за непогоды
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия штормового ветра в поселке Нердва Карагайского района Пермского края, крыша, коровник, ураган, ветер, разрушенная кровля
Курский студент погиб под завалами из-за урагана (архивное фото) Фото:

Студент Курского автотехнического колледжа стал жертвой непогоды в области. Об этом сообщает администрация Курской области.

«К сожалению, жертвой непогоды стал учащийся Курского автотехнического колледжа. Подробную информацию ждем позже от правоохранительных органов», — говорится в сообщении в telegram-канале администрации региона.

Ранее ГУ МЧС России по Курской области предупредило жителей региона о неблагоприятных метеорологических явлениях в регионе на своей странице в соцсети «Вконтакте». Жителей предупредили о порывах ветра 17-22 метра в секунду.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Студент Курского автотехнического колледжа стал жертвой непогоды в области. Об этом сообщает администрация Курской области. «К сожалению, жертвой непогоды стал учащийся Курского автотехнического колледжа. Подробную информацию ждем позже от правоохранительных органов», — говорится в сообщении в telegram-канале администрации региона. Ранее ГУ МЧС России по Курской области предупредило жителей региона о неблагоприятных метеорологических явлениях в регионе на своей странице в соцсети «Вконтакте». Жителей предупредили о порывах ветра 17-22 метра в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...