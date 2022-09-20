Общественное движение в Запорожской области просит провести референдум о вхождении в РФ

20 сентября 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Жители Запорожья хотят в состав РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов и другие члены организации обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому и призвали как можно скорее провести референдум о присоединении к РФ. С заявлением они выступили на Общенародном съезде граждан Запорожской области в Мелитополе. «Сегодня здесь все свои, без преувеличения все свои. Давайте вместе сегодня уже не просто примем решение, а потребуем, чтобы принятое ранее решение наконец-то было реализовано», — сказал Рогов на съезде, передает РИА «Новости». Он отметил, что чем быстрее Запорожье станем частью России, тем быстрее наступит мир и взаимопонимание. Ранее общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик потребовали срочного проведения референдума о присоединении к РФ. Также о референдуме попросили и жители Херсона. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов и другие члены организации обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому и призвали как можно скорее провести референдум о присоединении к РФ. С заявлением они выступили на Общенародном съезде граждан Запорожской области в Мелитополе. «Сегодня здесь все свои, без преувеличения все свои. Давайте вместе сегодня уже не просто примем решение, а потребуем, чтобы принятое ранее решение наконец-то было реализовано», — сказал Рогов на съезде, передает РИА «Новости». Он отметил, что чем быстрее Запорожье станем частью России, тем быстрее наступит мир и взаимопонимание. Ранее общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик потребовали срочного проведения референдума о присоединении к РФ. Также о референдуме попросили и жители Херсона. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.