Общественное движение в Запорожской области просит провести референдум о вхождении в РФ

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Жители Запорожья хотят в состав РФ Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов и другие члены организации обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому и призвали как можно скорее провести референдум о присоединении к РФ. С заявлением они выступили на Общенародном съезде граждан Запорожской области в Мелитополе.

«Сегодня здесь все свои, без преувеличения все свои. Давайте вместе сегодня уже не просто примем решение, а потребуем, чтобы принятое ранее решение наконец-то было реализовано», — сказал Рогов на съезде, передает РИА «Новости». Он отметил, что чем быстрее Запорожье станем частью России, тем быстрее наступит мир и взаимопонимание.

Ранее общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик потребовали срочного проведения референдума о присоединении к РФ. Также о референдуме попросили и жители Херсона. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов и другие члены организации обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому и призвали как можно скорее провести референдум о присоединении к РФ. С заявлением они выступили на Общенародном съезде граждан Запорожской области в Мелитополе. «Сегодня здесь все свои, без преувеличения все свои. Давайте вместе сегодня уже не просто примем решение, а потребуем, чтобы принятое ранее решение наконец-то было реализовано», — сказал Рогов на съезде, передает РИА «Новости». Он отметил, что чем быстрее Запорожье станем частью России, тем быстрее наступит мир и взаимопонимание. Ранее общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик потребовали срочного проведения референдума о присоединении к РФ. Также о референдуме попросили и жители Херсона. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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