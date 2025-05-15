Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим восхитился красотами Москвы

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Анвар Ибрагим прогулялся по Москве
Анвар Ибрагим прогулялся по Москве Фото:

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим поделился своими впечатлениями о столице России, отметив красоту Красной площади и живописные виды Москвы-реки. Он прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, а в среду у него состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я оценил архитектурное величие Красной площади — исторического места, ставшего свидетелем важных событий эпохи царской империи, Октябрьской революции и эпохи Советского Союза, а также был заворожен красотой собора Василия Блаженного...», — написал премьер-министр в своем telegram-канале. Ибрагим также сообщил, что прогулялся по парку «Зарядье» и прошел по подвесному мосту, наслаждаясь красивыми видами Москвы-реки.

Визит Анвара Ибрагима в Россию стал продолжением активного диалога между двумя странами, начатого еще в 1967 году. В ходе переговоров с Владимиром Путиным обсуждалось расширение торгово-экономического и культурного сотрудничества, а также открытие прямого авиасообщения и взаимодействие в рамках международных организаций. Визит был отмечен личными встречами с российским руководством и подписанием ряда соглашений.

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Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим поделился своими впечатлениями о столице России, отметив красоту Красной площади и живописные виды Москвы-реки. Он прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, а в среду у него состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. «Я оценил архитектурное величие Красной площади — исторического места, ставшего свидетелем важных событий эпохи царской империи, Октябрьской революции и эпохи Советского Союза, а также был заворожен красотой собора Василия Блаженного...», — написал премьер-министр в своем telegram-канале. Ибрагим также сообщил, что прогулялся по парку «Зарядье» и прошел по подвесному мосту, наслаждаясь красивыми видами Москвы-реки. Визит Анвара Ибрагима в Россию стал продолжением активного диалога между двумя странами, начатого еще в 1967 году. В ходе переговоров с Владимиром Путиным обсуждалось расширение торгово-экономического и культурного сотрудничества, а также открытие прямого авиасообщения и взаимодействие в рамках международных организаций. Визит был отмечен личными встречами с российским руководством и подписанием ряда соглашений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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