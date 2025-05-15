Стало известно, во сколько начнутся переговоры России и Украины

Начало переговоров России и Украины в Стамбуле запланировано на 10:00 мск
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Переговоры РФ и Украины пройдут в дворце Долмабахче
Переговоры РФ и Украины пройдут в дворце Долмабахче Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Начало переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле запланировано на 10:00 по московскому времени, ориентировочно. Об этом сообщил источник, знакомый с организацией встречи.

«С большой вероятностью переговоры начнутся в районе 10:00 в Долмабахче», — сказал источник ТАСС. Долмабахче — это исторический дворец, построенный в середине 19 века и служивший главной резиденцией султанов Османской империи.

Переговоры станут первыми прямыми встречами представителей двух стран за последние три года. Российскую делегацию в Стамбуле возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, а президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность приехать после призыва президента США Дональда Трампа. Российская сторона заявляла о надежде, что встреча не будет использована только в пиар-целях, и подчеркивала, что на переговорах планируется обсудить вопросы устойчивого урегулирования конфликта на Украине.

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Начало переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле запланировано на 10:00 по московскому времени, ориентировочно. Об этом сообщил источник, знакомый с организацией встречи. «С большой вероятностью переговоры начнутся в районе 10:00 в Долмабахче», — сказал источник ТАСС. Долмабахче — это исторический дворец, построенный в середине 19 века и служивший главной резиденцией султанов Османской империи. Переговоры станут первыми прямыми встречами представителей двух стран за последние три года. Российскую делегацию в Стамбуле возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, а президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность приехать после призыва президента США Дональда Трампа. Российская сторона заявляла о надежде, что встреча не будет использована только в пиар-целях, и подчеркивала, что на переговорах планируется обсудить вопросы устойчивого урегулирования конфликта на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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