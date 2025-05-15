Госдума хочет полностью запретить возврат ушедших иностранных брендов

Депутат ГД Арефьев: в России нет законов против возвращения иностранных компаний
© Служба новостей «URA.RU»
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Арефьев заявил, что пока законов, препятствующих возвращению иностранных компаний, нет
Арефьев заявил, что пока законов, препятствующих возвращению иностранных компаний, нет Фото:

Правительство может воспрепятствовать возвращению ушедших из России иностранных компаний на законодательном уровне, однако пока таких законов нет. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Арефьев. 

«Я не вижу необходимости в возвращении иностранных фирм. Нужно заботиться о собственной стране, развивать свои технологии и производства. Для этого достаточно постановления Правительства. Не нужны иностранные инвесторы — давайте не будем их пускать, это допустимо в рамках международного права», — отметил Николай Арефьев в беседе с Lenta.ru. По его словам, в России на данный момент отсутствуют специальные критерии, по которым можно было бы запретить возвращение ушедших иностранных компаний на рынок, и решение о допуске этих компаний обратно полностью зависит от правительства. 

В ходе беседы Арефьев подчеркнул, что считает наиболее правильным решением полный запрет на возвращение западных брендов — по его мнению, это способствовало бы развитию российской экономики и собственного производства. Ранее президент РФ Владимир Путин также заявлял, что простого извинения западных компаний будет недостаточно для возвращения на российский рынок, и каждое подобное решение должно приниматься индивидуально.

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Правительство может воспрепятствовать возвращению ушедших из России иностранных компаний на законодательном уровне, однако пока таких законов нет. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Арефьев.  «Я не вижу необходимости в возвращении иностранных фирм. Нужно заботиться о собственной стране, развивать свои технологии и производства. Для этого достаточно постановления Правительства. Не нужны иностранные инвесторы — давайте не будем их пускать, это допустимо в рамках международного права», — отметил Николай Арефьев в беседе с Lenta.ru. По его словам, в России на данный момент отсутствуют специальные критерии, по которым можно было бы запретить возвращение ушедших иностранных компаний на рынок, и решение о допуске этих компаний обратно полностью зависит от правительства.  В ходе беседы Арефьев подчеркнул, что считает наиболее правильным решением полный запрет на возвращение западных брендов — по его мнению, это способствовало бы развитию российской экономики и собственного производства. Ранее президент РФ Владимир Путин также заявлял, что простого извинения западных компаний будет недостаточно для возвращения на российский рынок, и каждое подобное решение должно приниматься индивидуально.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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