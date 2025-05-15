«Яндекс Музыка» назвала число удаленных по требованию госорганов песен

«Яндекс Музыка» с ноября по март удалила 1 576 песен

15 мая 2025 в 10:17 Размер текста - 17 +

«Яндекс Музыка» удалила свыше 1,5 тысячи песен Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Сервис «Яндекс Музыка» за период с ноября 2024 года по март 2025 года удалил по требованию государственных органов удалило более 1,5 тысячи песен, включая материалы, которые были признаны «направленными на дестабилизацию общественно-политической обстановки» в России. Об этом свидетельствует отчет компании о прозрачности (transparency report). «„Яндекс Музыка“ за период с ноября 2024-го по март 2025-го удалила по требованию властей 1576 материалов. Это в том числе контент, „направленный на дестабилизацию общественно-политической обстановки“ в России», — пишет РБК со ссылкой на документ, с которым ознакомилось агентство. За четвертый квартал 2024 года с платформы было удалено 89 единиц контента, а за первые три месяца 2025 года — 1487. Всего в этот период «Яндекс Музыка» получила от госорганов 106 запросов с требованием удалить контент, размещенный по 142 ссылкам. В числе удаленных материалов — песни, клипы, эпизоды подкастов и обложки альбомов. В предыдущем полугодии (со второго по третий квартал 2024 года) количество удаленных материалов было значительно выше — 4941 единица контента, при этом поступило меньше запросов от государственных органов (68). В компании уточняют, что рассматривают и исполняют только официальные запросы компетентных органов. В течение последних шести месяцев на платформе было введено возрастное ограничение для 8 911 единиц контента в соответствии с действующими нормативными актами. Помимо этого, сервис присвоил возрастную маркировку 36 877 музыкальным композициям и эпизодам подкастов. Такие шаги предпринимаются в отношении материалов, содержащих, в частности, ненормативную лексику, сцены насилия или проявления агрессии. Кроме того, «Яндекс Музыка» исключила из системы рекомендаций 890 треков и выпусков подкастов, в которых присутствовал контент, способный вызвать неудобство или негативную реакцию у широкой аудитории. За указанный период платформа также удалила 159 песен и подкастов из-за несоответствия требованиям размещения контента. В подобных случаях владельцам прав направляется уведомление с возможностью внести необходимые корректировки в материал и загрузить его вновь либо воспользоваться правом на апелляцию. К числу основных оснований для удаления контента относятся распространение информации, способной дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, а также публикация материалов с порнографическими описаниями несовершеннолетних или оправданием сексуального поведения по отношению к ним. С апреля по октябрь прошлого года с платформы было удалено 135 материалов за нарушение правил сервиса, а маркировку «18+» получили свыше 40 тысяч треков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сервис «Яндекс Музыка» за период с ноября 2024 года по март 2025 года удалил по требованию государственных органов удалило более 1,5 тысячи песен, включая материалы, которые были признаны «направленными на дестабилизацию общественно-политической обстановки» в России. Об этом свидетельствует отчет компании о прозрачности (transparency report). «„Яндекс Музыка“ за период с ноября 2024-го по март 2025-го удалила по требованию властей 1576 материалов. Это в том числе контент, „направленный на дестабилизацию общественно-политической обстановки“ в России», — пишет РБК со ссылкой на документ, с которым ознакомилось агентство. За четвертый квартал 2024 года с платформы было удалено 89 единиц контента, а за первые три месяца 2025 года — 1487. Всего в этот период «Яндекс Музыка» получила от госорганов 106 запросов с требованием удалить контент, размещенный по 142 ссылкам. В числе удаленных материалов — песни, клипы, эпизоды подкастов и обложки альбомов. В предыдущем полугодии (со второго по третий квартал 2024 года) количество удаленных материалов было значительно выше — 4941 единица контента, при этом поступило меньше запросов от государственных органов (68). В компании уточняют, что рассматривают и исполняют только официальные запросы компетентных органов. В течение последних шести месяцев на платформе было введено возрастное ограничение для 8 911 единиц контента в соответствии с действующими нормативными актами. Помимо этого, сервис присвоил возрастную маркировку 36 877 музыкальным композициям и эпизодам подкастов. Такие шаги предпринимаются в отношении материалов, содержащих, в частности, ненормативную лексику, сцены насилия или проявления агрессии. Кроме того, «Яндекс Музыка» исключила из системы рекомендаций 890 треков и выпусков подкастов, в которых присутствовал контент, способный вызвать неудобство или негативную реакцию у широкой аудитории. За указанный период платформа также удалила 159 песен и подкастов из-за несоответствия требованиям размещения контента. В подобных случаях владельцам прав направляется уведомление с возможностью внести необходимые корректировки в материал и загрузить его вновь либо воспользоваться правом на апелляцию. К числу основных оснований для удаления контента относятся распространение информации, способной дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, а также публикация материалов с порнографическими описаниями несовершеннолетних или оправданием сексуального поведения по отношению к ним. С апреля по октябрь прошлого года с платформы было удалено 135 материалов за нарушение правил сервиса, а маркировку «18+» получили свыше 40 тысяч треков.