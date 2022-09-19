В ХМАО главе СПЧ пожаловались на трудности жизни инвалидов в новостройках

20 сентября 2022 в 20:57 Размер текста - 17 +

Инвалиды жалуются на проблемы в новостройках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В большинстве российских новостройках не предусмотрено проживание инвалидов-колясочников. Об этом заявил руководитель региональной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» Сергей Филатов председателю совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву во время круглого стола с членами общественной палаты ХМАО, передает корреспондент URA.RU. «На сегодняшний момент есть ряд очень серьезных проблем. Почти поголовно строительство идет в рамках дискриминации инвалидов. В техническом задании указано, что в большинстве строящихся объектов проживание инвалидов-колясочников не предусмотрено», — рассказал Филатов. Он также привел в пример ситуацию, когда семья в Сургуте с ребенком инвалидом-колясочником купила квартиру и место в подземном паркинге в новостройке, однако не могла пользоваться автостоянкой, потому что в цокольный этаж не был предусмотрен лифт. Глава СПЧ согласился с критикой строителей. «Строительный комплекс гонит квадратных метры, игнорируя очень много других факторов. Мы вот недавно говорили об этом на совещании. Вроде тема доступный среды для инвалидов стоит на вопросе не один год. Об этом много говорится. А где инвалиды на дорогах, на улицах, на тротуарах? В Европе, когда мы могли туда ездить, тех же колясочников в общественных местах больше. Значит, не работают все эти вложения, не работают», — заявил Фадеев. Ранее URA.RU сообщало о визите главы СПЧ в Югру. Он пробудет несколько дней в Сургуте и уделит особой внимание теме социализации заключенных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В большинстве российских новостройках не предусмотрено проживание инвалидов-колясочников. Об этом заявил руководитель региональной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» Сергей Филатов председателю совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву во время круглого стола с членами общественной палаты ХМАО, передает корреспондент URA.RU. «На сегодняшний момент есть ряд очень серьезных проблем. Почти поголовно строительство идет в рамках дискриминации инвалидов. В техническом задании указано, что в большинстве строящихся объектов проживание инвалидов-колясочников не предусмотрено», — рассказал Филатов. Он также привел в пример ситуацию, когда семья в Сургуте с ребенком инвалидом-колясочником купила квартиру и место в подземном паркинге в новостройке, однако не могла пользоваться автостоянкой, потому что в цокольный этаж не был предусмотрен лифт. Глава СПЧ согласился с критикой строителей. «Строительный комплекс гонит квадратных метры, игнорируя очень много других факторов. Мы вот недавно говорили об этом на совещании. Вроде тема доступный среды для инвалидов стоит на вопросе не один год. Об этом много говорится. А где инвалиды на дорогах, на улицах, на тротуарах? В Европе, когда мы могли туда ездить, тех же колясочников в общественных местах больше. Значит, не работают все эти вложения, не работают», — заявил Фадеев. Ранее URA.RU сообщало о визите главы СПЧ в Югру. Он пробудет несколько дней в Сургуте и уделит особой внимание теме социализации заключенных.