Макрон намерен продолжать диалог с Путиным по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон готов продолжить вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным об установлении мира на Украине. Об этом он заявил на полях ГенассамблеиООН.
«Франция <…> упрямо продолжит добиваться мира [на Украине]. В этом наша позиция ясна, и именно на благо этой позиции я вел диалог с Россией еще до начала спецоперации, на протяжении прошлого месяца и продолжу его вести», — приводит слова французского лидера РИА «Новости».
Ранее Макрон запросил срочный разговор с Путиным, назвав «цинизмом и провокацией организацию референдумов на территории Донбасса». Однако разговор глав государств не состоялся. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Освобожденные территории готовы войти в состав РФ. Референдумы о присоединении к России пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР с 23 по 27 сентября.
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Президент Франции Эммануэль Макрон готов продолжить вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным об установлении мира на Украине. Об этом он заявил на полях ГенассамблеиООН. «Франция <…> упрямо продолжит добиваться мира [на Украине]. В этом наша позиция ясна, и именно на благо этой позиции я вел диалог с Россией еще до начала спецоперации, на протяжении прошлого месяца и продолжу его вести», — приводит слова французского лидера РИА «Новости». Ранее Макрон запросил срочный разговор с Путиным, назвав «цинизмом и провокацией организацию референдумов на территории Донбасса». Однако разговор глав государств не состоялся. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Освобожденные территории готовы войти в состав РФ. Референдумы о присоединении к России пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР с 23 по 27 сентября.