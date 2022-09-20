20 сентября 2022

Макрон намерен продолжать диалог с Путиным по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, макрон эмманюэль
Макрон заявил, что продолжит вести диалог с Путиным об установлении мира на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон готов продолжить вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным об установлении мира на Украине. Об этом он заявил на полях ГенассамблеиООН.

«Франция <…> упрямо продолжит добиваться мира [на Украине]. В этом наша позиция ясна, и именно на благо этой позиции я вел диалог с Россией еще до начала спецоперации, на протяжении прошлого месяца и продолжу его вести», — приводит слова французского лидера РИА «Новости».

Ранее Макрон запросил срочный разговор с Путиным, назвав «цинизмом и провокацией организацию референдумов на территории Донбасса». Однако разговор глав государств не состоялся. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Освобожденные территории готовы войти в состав РФ. Референдумы о присоединении к России пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР с 23 по 27 сентября.

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Президент Франции Эммануэль Макрон готов продолжить вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным об установлении мира на Украине. Об этом он заявил на полях ГенассамблеиООН. «Франция <…> упрямо продолжит добиваться мира [на Украине]. В этом наша позиция ясна, и именно на благо этой позиции я вел диалог с Россией еще до начала спецоперации, на протяжении прошлого месяца и продолжу его вести», — приводит слова французского лидера РИА «Новости». Ранее Макрон запросил срочный разговор с Путиным, назвав «цинизмом и провокацией организацию референдумов на территории Донбасса». Однако разговор глав государств не состоялся. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Освобожденные территории готовы войти в состав РФ. Референдумы о присоединении к России пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР с 23 по 27 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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