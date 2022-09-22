Екатеринбуржцам предложили варианты, как уехать за границу

Для екатеринбуржцев открыты рейсы в Казахстан, Турцию, ОАЭ, Азербайджан

Автобусы из Екатеринбурга ходят в Казахстан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Аэропорт и автовокзал Екатеринбурга готовы продать екатеринбуржцам билеты за границу, цены на которые начинаются от трех тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные автовокзала Екатеринбурга и сервиса Aviasales.

Согласно информации, размещенной на сайте Южного автовокзала Екатеринбурга, в сентябре есть свободные места на автобусы до городов Казахстана. В частности, до Караганды 29 сентября можно уехать в 08:20. Цена билета составляет три тысячи рублей, а цена багажа — 600 рублей.

Авиаперелеты оказались на порядок дороже. Согласно информации сервиса Aviasales, билеты на некоторые зарубежные направления стоят больше 100 тысяч. В частности, перелет одного пассажира в Баку обойдется в 158 тысяч, а билет до Дубая стоит больше 204 тысяч. В Ереван улететь можно дешевле — за 55 тысяч. «Билеты в Стамбул, Дубай, Астану, Баку, Ереван разлетаются как горячие пирожки, на ближайшие дни почти не осталось авиабилетов из Екатеринбурга», — сообщает telegram-канал «Екатское чтиво».

Ранее сообщалось о свердловчанах, которые выиграли туристическую путевку в рамках проекта «Городская свадьба». Победителями стали бортпроводники авиакомпании «Уральские авиалинии» Виталий и Станислава Яшковы.

Фото: Южный автовокзал

Фото: Aviasales

Фото: Aviasales

Фото: Aviasales