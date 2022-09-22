В Пермском крае мэры получили установки по мобилизации

Пермский министр провел с мэрами совещание по мобилизации

Виктор Батмазов объяснил мэрам цели мобилизации Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Пермском крае состоялись методические сборы глав муниципалитетов и призывных комиссий. На них министр территориальной безопасности региона Виктор Батмазов проинструктировал их по поводу объявленной в стране мобилизации.

«Виктор Батмазов открыл инструкторско-методические сборы с руководителями призывных комиссий края и главами органов местного самоуправления. Министр, используя политическую карту мира, рассказал о необходимости мобилизации, объявленной президентом страны, целях, ходе и прогнозах проводимой специальной военной операции, а также акцентировал важные моменты в политической жизни нашего государства», — сообщается на странице министерства в соцсети «ВКонтакте». Батмазов также заверил всех, что правительство края «окажет всю необходимую поддержку военкоматам по выполнению мобилизационных задач, поставленных региону президентом РФ Владимиром Путиным».

Частичная мобилизация в России объявлена президентом 21 сентября. Планируется призвать около 300 тысяч россиян, сообщали в Минобороны. С 24 февраля на Украине проводится специальная военная операция, которая, по словам Путина, направлена на защиту жителей Донбасса от киевской агрессии.