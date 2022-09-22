Теневой мэр Перми напомнил чиновникам о тюрьме за отказ от мобилизации

Депутат Владимир Плотников пригрозил чиновникам колонией за укрывательство детей от мобилизации

Владимир Плотников уверен, что защищать родину должны все вне зависимости от статуса Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Пермской гордумы Владимир Плотников уверен, что откликнуться на мобилизацию должны все призванные граждане России вне зависимости от своего статуса. Пытаться уклониться от призыва не стоит и детям депутатов и чиновников, так как за это грозит уголовная ответственность, отметил в беседе с URA.RU депутат, которого в политической тусовке города негласно называют теневым мэром.

«У нас есть главнокомандующий — наш президент — он больше знает, больше понимает. Он принимает указы, и мы — жители России — должны это выполнять. Здесь не должно быть никаких фамилий и прочее — у нас все перед законом равны. В случае чего у нас есть УК — до 10 лет лишения свободы. Здесь нет разницы — депутат, не депутат. Это гражданская позиция любого человека. Я думаю, пройдет время, и никто не сможет помочь [избежать службы]. А если кто-то будет своим детям помогать, то наступит уголовная ответственность. Тоже самое и с депутатами», — пояснил Плотников. Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны на фронте служил сын главы СССР Иосифа Сталина.

Плотников не раз в последнее время поднимал в думе вопросы патриотического воспитания и просвещения школьников на тему спецоперации России на Украине. Ранее URA.RU рассказывало, что на Донбасс в случае необходимости готов лично отправиться другой депутат пермской думы Дмитрий Федоров.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. С 24 февраля на территории Украины, ЛНР и ДНР идет спецоперация РФ по защите жителей Донбасса.