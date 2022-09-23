В Челябинской области подозреваемый в массовом обмане пенсионеров попал на видео

В Озерске (Челябинская область) полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в мошенничествах в отношении пожилых людей. Потенциальный преступник попал на видео с домофона, опубликованное пресс-службой УМВД города.
«23 сентября управлением МВД России по ЗАТО Озерск зафиксировано более 20 обращений пожилых жителей города, получивших звонки от мошенников по схеме „родственник в беде“. Полиция просит оказать содействие в установлении личности мужчины на видео, подозреваемого в причастности к преступной схеме», — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции просят всех, кто узнал мужчину на видео, обращаться в дежурную часть УМВД Озерска на проспекте Ленина, 43 или звонить по телефонам: +7 (35130) 2-50-85, 102 или 02. Всем гарантируют анонимность.
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