Беженцы из ЛДНР на референдуме чувствуют себя в безопасности: «не стреляют, можно выйти из дома»

Во время референдума в Екатеринбурге беженцы голосовали со слезами на глазах

27 сентября 2022 в 19:36 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге завершилось голосование на референдуме по присоединению Донбасса в РФ Фото: избирательная комиссия Свердловской области новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Во время референдума по присоединению ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожских областей к России, люди голосовали со слезами на глазах и чувствовали себя в безопасности. Об этом URA.RU рассказала пресс-секретарь зарубежных комиссий Мария Чепик. По ее словам, беженцы ждали проведения референдума очень давно. «В основном люди голосовали на своих участках, но также организовывались выезды на другие избирательные участки, а также на дом. Как волонтер, я ездила в Березовский к пожилой семье, которая не может по состоянию здоровья приехать. Они были очень счастливы, ставили галочку со слезами на глазах. В основном люди счастливы, многие плачут. Все очень долго ждали проведения референдума», — рассказала пресс-секретарь. По словам девушки, голосующие беженцы рассказывали представителям комиссии референдума истории своего переезда в Россию, как пострадали их дома, где находятся их родственники и как они переживают. «Они чувствуют себя в безопасности, находясь здесь. Не стреляют, можно выйти из дома, нет комендантского часа, и ты спокоен за своих близких, родных и детей», — отметила Мария. Ранее URA.RU сообщало, что закончился референдум за присоединение освобожденных территорий к составу РФ. По данным экзитполов, большая часть населения проголосовали за вхождение территорий к составу России. Сам референдум проходил с 23 по 27 сентября. Участники голосовали за присоединение территорий Донбасса, а также Запорожья и Херсонской области в состав РФ. Голосовали территории, которые в настоящий момент освобождены российскими войсками в ходе спецоперации на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время референдума по присоединению ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожских областей к России, люди голосовали со слезами на глазах и чувствовали себя в безопасности. Об этом URA.RU рассказала пресс-секретарь зарубежных комиссий Мария Чепик. По ее словам, беженцы ждали проведения референдума очень давно. «В основном люди голосовали на своих участках, но также организовывались выезды на другие избирательные участки, а также на дом. Как волонтер, я ездила в Березовский к пожилой семье, которая не может по состоянию здоровья приехать. Они были очень счастливы, ставили галочку со слезами на глазах. В основном люди счастливы, многие плачут. Все очень долго ждали проведения референдума», — рассказала пресс-секретарь. По словам девушки, голосующие беженцы рассказывали представителям комиссии референдума истории своего переезда в Россию, как пострадали их дома, где находятся их родственники и как они переживают. «Они чувствуют себя в безопасности, находясь здесь. Не стреляют, можно выйти из дома, нет комендантского часа, и ты спокоен за своих близких, родных и детей», — отметила Мария. Ранее URA.RU сообщало, что закончился референдум за присоединение освобожденных территорий к составу РФ. По данным экзитполов, большая часть населения проголосовали за вхождение территорий к составу России. Сам референдум проходил с 23 по 27 сентября. Участники голосовали за присоединение территорий Донбасса, а также Запорожья и Херсонской области в состав РФ. Голосовали территории, которые в настоящий момент освобождены российскими войсками в ходе спецоперации на Украине.