Тюменец заколол мать ножом из-за отказа дать деньги на алкоголь

Тюменцу грозит лишение свободы в колонии строгого режима сроком почти на 10 лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Тюменской области из-за отказа матери дать денег на спиртное заколол ее ножом. Об этом URA.RU рассказали в Следственном комитете России по Тюменской области.

«Следствием установлено, что вечером 16 мая 2022 года 48-летний подсудимый находился у себя дома в селе Луговое вместе со своей 79-летней матерью. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, в результате ссоры, возникшей на почве личных неприязней, мужчина взял нож и нанес им один проникающий удар в область груди своей матери. От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре Тюменской области агентству рассказали, что причиной конфликта стал отказ матери дать тюменцу денег на покупку алкоголя. Он признан виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Мужчину приговорили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также мужчине назначено прохождение амбулаторного лечения.

Ранее URA.RU писало о том, что житель Тюменской области хотел убить мать из-за 100 рублей. Но в суде он раскаялся и женщина его простила.