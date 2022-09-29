В Екатеринбурге завели шесть уголовных дел на родителей первоклассников из-за фиктивной прописки

30 сентября 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

В отношении родителей первоклассников возбудили уголовные дела по статье «Использование заведомо подложного документа» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге родители первоклассников использовали поддельную прописку, чтобы зачислить детей в образовательных организаций города. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «По материалам прокуратуры возбуждены уголовные дела по факту использования поддельных документов для зачисления детей в первые классы образовательных организаций города», — заявила пресс-служба ведомства. В результате проверки установлены свидетельства, которые вызвали сомнения в их подлинности, таких случаев оказалось шесть. Представители прокуратуры выяснили, что один из родителей первоклассника, зачисленного в лицей №130, представил в школу свидетельство о регистрации по месту пребывания временно на период с апреля по октябрь 2022 года. «Согласно информации отдела по вопросам миграции ОП № 3 УМВД России по Екатеринбургу, свидетельство о регистрации несовершеннолетнего по месту пребывания не выдавалось, указанный несовершеннолетний по указанному адресу не значится», — рассказали в областной прокуратуре. В ходе проверки, было возбуждено шесть уголовных дел по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Расследование находится на контроле прокуратуры. В 2022 году в Екатеринбурге в некоторых школах города оказалось зачислено большое количество первоклассников. Так, в екатеринбургском лицее №12, где весной разгорелся скандал из-за ЛГБТ-танца, открылось 14 первых классов. Всего в образовательное учреждение было зачислено 417 первоклассников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге родители первоклассников использовали поддельную прописку, чтобы зачислить детей в образовательных организаций города. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «По материалам прокуратуры возбуждены уголовные дела по факту использования поддельных документов для зачисления детей в первые классы образовательных организаций города», — заявила пресс-служба ведомства. В результате проверки установлены свидетельства, которые вызвали сомнения в их подлинности, таких случаев оказалось шесть. Представители прокуратуры выяснили, что один из родителей первоклассника, зачисленного в лицей №130, представил в школу свидетельство о регистрации по месту пребывания временно на период с апреля по октябрь 2022 года. «Согласно информации отдела по вопросам миграции ОП № 3 УМВД России по Екатеринбургу, свидетельство о регистрации несовершеннолетнего по месту пребывания не выдавалось, указанный несовершеннолетний по указанному адресу не значится», — рассказали в областной прокуратуре. В ходе проверки, было возбуждено шесть уголовных дел по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Расследование находится на контроле прокуратуры. В 2022 году в Екатеринбурге в некоторых школах города оказалось зачислено большое количество первоклассников. Так, в екатеринбургском лицее №12, где весной разгорелся скандал из-за ЛГБТ-танца, открылось 14 первых классов. Всего в образовательное учреждение было зачислено 417 первоклассников.