29 сентября 2022

В Екатеринбурге завели шесть уголовных дел на родителей первоклассников из-за фиктивной прописки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первоклассники первого сентября в гимназии №13. Екатеринбург, школа, первоклассники, первое сентября, гимназия13
В отношении родителей первоклассников возбудили уголовные дела по статье «Использование заведомо подложного документа» Фото:

В Екатеринбурге родители первоклассников использовали поддельную прописку, чтобы зачислить детей в образовательных организаций города. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

«По материалам прокуратуры возбуждены уголовные дела по факту использования поддельных документов для зачисления детей в первые классы образовательных организаций города», — заявила пресс-служба ведомства. В результате проверки установлены свидетельства, которые вызвали сомнения в их подлинности, таких случаев оказалось шесть.

Представители прокуратуры выяснили, что один из родителей первоклассника, зачисленного в лицей №130, представил в школу свидетельство о регистрации по месту пребывания временно на период с апреля по октябрь 2022 года. «Согласно информации отдела по вопросам миграции ОП № 3 УМВД России по Екатеринбургу, свидетельство о регистрации несовершеннолетнего по месту пребывания не выдавалось, указанный несовершеннолетний по указанному адресу не значится», — рассказали в областной прокуратуре.

В ходе проверки, было возбуждено шесть уголовных дел по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Расследование находится на контроле прокуратуры.

В 2022 году в Екатеринбурге в некоторых школах города оказалось зачислено большое количество первоклассников. Так, в екатеринбургском лицее №12, где весной разгорелся скандал из-за ЛГБТ-танца, открылось 14 первых классов. Всего в образовательное учреждение было зачислено 417 первоклассников.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo

В Екатеринбурге родители первоклассников использовали поддельную прописку, чтобы зачислить детей в образовательных организаций города. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «По материалам прокуратуры возбуждены уголовные дела по факту использования поддельных документов для зачисления детей в первые классы образовательных организаций города», — заявила пресс-служба ведомства. В результате проверки установлены свидетельства, которые вызвали сомнения в их подлинности, таких случаев оказалось шесть. Представители прокуратуры выяснили, что один из родителей первоклассника, зачисленного в лицей №130, представил в школу свидетельство о регистрации по месту пребывания временно на период с апреля по октябрь 2022 года. «Согласно информации отдела по вопросам миграции ОП № 3 УМВД России по Екатеринбургу, свидетельство о регистрации несовершеннолетнего по месту пребывания не выдавалось, указанный несовершеннолетний по указанному адресу не значится», — рассказали в областной прокуратуре. В ходе проверки, было возбуждено шесть уголовных дел по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Расследование находится на контроле прокуратуры. В 2022 году в Екатеринбурге в некоторых школах города оказалось зачислено большое количество первоклассников. Так, в екатеринбургском лицее №12, где весной разгорелся скандал из-за ЛГБТ-танца, открылось 14 первых классов. Всего в образовательное учреждение было зачислено 417 первоклассников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...