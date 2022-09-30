Лукашенко назвал секрет быстрого достижения мира на Украине

Лукашенко: добиться мира на Украине можно за несколько дней, если этого захотят в Европе

30 сентября 2022 в 13:41 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко рассказал, как достичь мира на Украине Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если европейские страны захотят, мира на Украине можно достичь за несколько дней. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. «Сегодня много говорят об этом конфликте. Очень многие при этом заявляют о том, что хотели бы мира на этой земле. Особенно европейцы, потому что этот конфликт в нашем европейском доме. И если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней. В который раз заявляю об этом и предупреждаю европейцев: одумайтесь и делайте все для того, чтобы на этой земле был мир», — цитирует Лукашенко «Белта». Лидер Беларуси подчеркнул, что — «если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней» Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию на Украине. Ранее URA.RU сообщало о том, что Лукашенко заявил, что США ставят цель ослабить Россию и уничтожить Беларусь.

Если европейские страны захотят, мира на Украине можно достичь за несколько дней. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. «Сегодня много говорят об этом конфликте. Очень многие при этом заявляют о том, что хотели бы мира на этой земле. Особенно европейцы, потому что этот конфликт в нашем европейском доме. И если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней. В который раз заявляю об этом и предупреждаю европейцев: одумайтесь и делайте все для того, чтобы на этой земле был мир», — цитирует Лукашенко «Белта». Лидер Беларуси подчеркнул, что — «если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней» Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию на Украине. Ранее URA.RU сообщало о том, что Лукашенко заявил, что США ставят цель ослабить Россию и уничтожить Беларусь.