В свердловских храмах соберут деньги на гуманитарную помощь участникам спецоперации

30 сентября 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

Собранную в Свердловской области гуманитарную помощь участникам спецоперации на Украине передадут через Крымскую митрополию Фото: Екатеринбургская епархия 2 октября во всех свердловских храмах пройдет денежный сбор средств для участников спецоперации на Украине. На собранные деньги региональное духовенство закупит спальники, теплые вещи и предметы личной гигиены. Об этом сообщается на официальном сайте Екатеринбургской епархии. «В местах проведения спецоперации бойцам часто не хватает бытовых, гражданских вещей. Поэтому Православная служба милосердия на собранные средства будет приобретать спальники, туристические коврики, рюкзаки, термобелье, теплые вещи, обувь, мультитулы, фонарики, зарядники, предметы личной гигиены и многое-многое другое», — заявила пресс-служба епархии. Как рассказал исполнительный директор Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии Евгений Шатских, все купленные вещи отправят на передовую через Крымскую митрополию. Кроме того, все желающие могут принести вещи для мобилизованных в пункты сбора по следующим адресам: г. Екатеринбург, ул. Фучика, 3, открыто с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 16:00;

г. Екатеринбург, ул. Кирова, 65 (стр. 14), открыто со вторника по пятницу с 14:00 до 17:00, в субботу и воскресенье с 13:00 до 15:00. Оставить вещи в любое время также можно в контейнере для сбора одежды;

г. Нижние Серги, ул. Ленина, 2Б, открыто с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00;

пос. Горный Щит, ул. Ленина, 12. Работает в пятницу с 16:00 до 19:00 и в воскресенье с 13:00 до 15:00;

г. Первоуральске, ул. Орджоникидзе, 1. Работает с 9:00 до 18:00 ежедневно. После начала частичной мобилизации, о которой было объявлено 21 сентября, в Свердловской области повсеместно начали собирать вещи для военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации на Украине. В пункты приема свердловчане могут передать одежду и предметы личной гигиены. О полном списке пунктов приема гуманитарной помощи URA.RU сообщало ранее.

2 октября во всех свердловских храмах пройдет денежный сбор средств для участников спецоперации на Украине. На собранные деньги региональное духовенство закупит спальники, теплые вещи и предметы личной гигиены. Об этом сообщается на официальном сайте Екатеринбургской епархии. «В местах проведения спецоперации бойцам часто не хватает бытовых, гражданских вещей. Поэтому Православная служба милосердия на собранные средства будет приобретать спальники, туристические коврики, рюкзаки, термобелье, теплые вещи, обувь, мультитулы, фонарики, зарядники, предметы личной гигиены и многое-многое другое», — заявила пресс-служба епархии. Как рассказал исполнительный директор Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии Евгений Шатских, все купленные вещи отправят на передовую через Крымскую митрополию. Кроме того, все желающие могут принести вещи для мобилизованных в пункты сбора по следующим адресам: После начала частичной мобилизации, о которой было объявлено 21 сентября, в Свердловской области повсеместно начали собирать вещи для военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации на Украине. В пункты приема свердловчане могут передать одежду и предметы личной гигиены. О полном списке пунктов приема гуманитарной помощи URA.RU сообщало ранее.