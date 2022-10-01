01 октября 2022
30 сентября 2022

Мэр Нижневартовска окажет помощь семьям мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных свердловчан с Чкаловского военкомата. Екатеринбург, мобилизация, военный призыв, призыв в армию
Специалисты проконсультируют членов семей мобилизованных по различным вопросам (фото из архива) Фото:
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Мобилизация в России

В Нижневартовске (ХМАО) будут помогать семьям мобилизованных. О начале работы центра сообщил глава города в своем telegram-канале Дмитрий Кощенко.

«Поставил задачу профильным службам — быть в постоянном контакте с родственниками вартовчан, призванных в рамках частичной мобилизации, и оперативно реагировать на любой сигнал о помощи. Уверяю, без внимания не останется ни один вопрос, ни одна проблема. Каждое обращение — на моем личном контроле», — уточнил мэр.

Специалисты проконсультируют членов семей мобилизованных по различным вопросам. В центр можно также обратиться по местному телефону 29-12-12. Звонки принимаются ежедневно, с 09:00 до 19:00.

Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованных жителей ХМАО обеспечат необходимой экипировкой. В том числе амуницию получат югорчане, которые находятся в учебных центрах.

Президент Владимир Путин объявил о мобилизации 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

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В Нижневартовске (ХМАО) будут помогать семьям мобилизованных. О начале работы центра сообщил глава города в своем telegram-канале Дмитрий Кощенко. «Поставил задачу профильным службам — быть в постоянном контакте с родственниками вартовчан, призванных в рамках частичной мобилизации, и оперативно реагировать на любой сигнал о помощи. Уверяю, без внимания не останется ни один вопрос, ни одна проблема. Каждое обращение — на моем личном контроле», — уточнил мэр. Специалисты проконсультируют членов семей мобилизованных по различным вопросам. В центр можно также обратиться по местному телефону 29-12-12. Звонки принимаются ежедневно, с 09:00 до 19:00. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованных жителей ХМАО обеспечат необходимой экипировкой. В том числе амуницию получат югорчане, которые находятся в учебных центрах. Президент Владимир Путин объявил о мобилизации 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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