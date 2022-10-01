Мэр Нижневартовска окажет помощь семьям мобилизованных

Специалисты проконсультируют членов семей мобилизованных по различным вопросам (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

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В Нижневартовске (ХМАО) будут помогать семьям мобилизованных. О начале работы центра сообщил глава города в своем telegram-канале Дмитрий Кощенко.

«Поставил задачу профильным службам — быть в постоянном контакте с родственниками вартовчан, призванных в рамках частичной мобилизации, и оперативно реагировать на любой сигнал о помощи. Уверяю, без внимания не останется ни один вопрос, ни одна проблема. Каждое обращение — на моем личном контроле», — уточнил мэр.

Специалисты проконсультируют членов семей мобилизованных по различным вопросам. В центр можно также обратиться по местному телефону 29-12-12. Звонки принимаются ежедневно, с 09:00 до 19:00.

Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованных жителей ХМАО обеспечат необходимой экипировкой. В том числе амуницию получат югорчане, которые находятся в учебных центрах.

Президент Владимир Путин объявил о мобилизации 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.