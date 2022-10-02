Сотрудники ФСБ уничтожили боевиков, пытавшихся взорвать железную дорогу в Кабардино-Балкарии

02 октября 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Вооруженные боевики пытались установить взрывчатку под железнодорожным полотном Фото: Александр Мамаев © URA.RU Двое боевиков пытались заложить взрывчатку под железнодорожным полотном в Кабардино-Балкарии. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ. «1 октября 2022 года при проведении сотрудниками СКР, ФСБ России, МВД по СКФО и Росгвардии совместных мероприятий в лесном массиве Прохладненского района КБР были обнаружены двое вооруженных мужчин, которые осуществляли установку взрывного устройства под железнодорожным полотном», — указано в telegram-канале СК РФ. Сообщается, что террористы оказали сопротивление, поэтому их уничтожили. Также следователи задержали их сообщника. Силовики изъяли огнестрельное оружие и взрывное устройство. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 222, ст. 222.1, а также ст. 317 УК РФ.

Двое боевиков пытались заложить взрывчатку под железнодорожным полотном в Кабардино-Балкарии. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ. «1 октября 2022 года при проведении сотрудниками СКР, ФСБ России, МВД по СКФО и Росгвардии совместных мероприятий в лесном массиве Прохладненского района КБР были обнаружены двое вооруженных мужчин, которые осуществляли установку взрывного устройства под железнодорожным полотном», — указано в telegram-канале СК РФ. Сообщается, что террористы оказали сопротивление, поэтому их уничтожили. Также следователи задержали их сообщника. Силовики изъяли огнестрельное оружие и взрывное устройство. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 222, ст. 222.1, а также ст. 317 УК РФ.