Сотрудники ФСБ уничтожили боевиков, пытавшихся взорвать железную дорогу в Кабардино-Балкарии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парк Маяковского. Екатеринбург, рельсы, детская железная дорога, узкоколейка
Вооруженные боевики пытались установить взрывчатку под железнодорожным полотном Фото:

Двое боевиков пытались заложить взрывчатку под железнодорожным полотном в Кабардино-Балкарии. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ.

«1 октября 2022 года при проведении сотрудниками СКР, ФСБ России, МВД по СКФО и Росгвардии совместных мероприятий в лесном массиве Прохладненского района КБР были обнаружены двое вооруженных мужчин, которые осуществляли установку взрывного устройства под железнодорожным полотном», — указано в telegram-канале СК РФ. Сообщается, что террористы оказали сопротивление, поэтому их уничтожили.

Также следователи задержали их сообщника. Силовики изъяли огнестрельное оружие и взрывное устройство. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 222, ст. 222.1, а также ст. 317 УК РФ.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Двое боевиков пытались заложить взрывчатку под железнодорожным полотном в Кабардино-Балкарии. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ. «1 октября 2022 года при проведении сотрудниками СКР, ФСБ России, МВД по СКФО и Росгвардии совместных мероприятий в лесном массиве Прохладненского района КБР были обнаружены двое вооруженных мужчин, которые осуществляли установку взрывного устройства под железнодорожным полотном», — указано в telegram-канале СК РФ. Сообщается, что террористы оказали сопротивление, поэтому их уничтожили. Также следователи задержали их сообщника. Силовики изъяли огнестрельное оружие и взрывное устройство. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 222, ст. 222.1, а также ст. 317 УК РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...