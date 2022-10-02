Гражданам РФ начали приходить письма с «электронной повесткой» и призывом посетить военкомат. Как заявил свердловский депутат Госдумы Максим Иванов, данная рассылка является фейком.
«С утра на почту начали приходить письма от якобы руководства Гособоронзаказа с „электронной повесткой“ и призывом подойти в военкомат. Это фейк. Во-первых, Гособоронзаказ не занимается вопросами призыва. Во-вторых, повестку можно получить только лично. Враги России и провокаторы не дремлют. Не дайте себя обмануть», — написал Иванов в своем telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Свердловский военком Чирков ранее сообщал, что от призыва будут освобождены люди, имеющие хронические заболевания.
telegram-канал «Максим Иванов»
telegram-канал «Максим Иванов»
telegram-канал «Максим Иванов»
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Гражданам РФ начали приходить письма с «электронной повесткой» и призывом посетить военкомат. Как заявил свердловский депутат Госдумы Максим Иванов, данная рассылка является фейком. «С утра на почту начали приходить письма от якобы руководства Гособоронзаказа с „электронной повесткой“ и призывом подойти в военкомат. Это фейк. Во-первых, Гособоронзаказ не занимается вопросами призыва. Во-вторых, повестку можно получить только лично. Враги России и провокаторы не дремлют. Не дайте себя обмануть», — написал Иванов в своем telegram-канале. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Свердловский военком Чирков ранее сообщал, что от призыва будут освобождены люди, имеющие хронические заболевания.