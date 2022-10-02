Свердловский депутат Госдумы разоблачил фейк об электронных повестках мобилизованным. Скрин

03 октября 2022 в 14:31 Размер текста - 17 +

Гражданам РФ начали приходить письма с «электронной повесткой» Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Гражданам РФ начали приходить письма с «электронной повесткой» и призывом посетить военкомат. Как заявил свердловский депутат Госдумы Максим Иванов, данная рассылка является фейком. «С утра на почту начали приходить письма от якобы руководства Гособоронзаказа с „электронной повесткой“ и призывом подойти в военкомат. Это фейк. Во-первых, Гособоронзаказ не занимается вопросами призыва. Во-вторых, повестку можно получить только лично. Враги России и провокаторы не дремлют. Не дайте себя обмануть», — написал Иванов в своем telegram-канале. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Свердловский военком Чирков ранее сообщал, что от призыва будут освобождены люди, имеющие хронические заболевания. telegram-канал «Максим Иванов» telegram-канал «Максим Иванов» telegram-канал «Максим Иванов»

Гражданам РФ начали приходить письма с «электронной повесткой» и призывом посетить военкомат. Как заявил свердловский депутат Госдумы Максим Иванов, данная рассылка является фейком. «С утра на почту начали приходить письма от якобы руководства Гособоронзаказа с „электронной повесткой“ и призывом подойти в военкомат. Это фейк. Во-первых, Гособоронзаказ не занимается вопросами призыва. Во-вторых, повестку можно получить только лично. Враги России и провокаторы не дремлют. Не дайте себя обмануть», — написал Иванов в своем telegram-канале. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Свердловский военком Чирков ранее сообщал, что от призыва будут освобождены люди, имеющие хронические заболевания.