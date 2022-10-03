ФСБ задержала трех пособников террористов в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме
В трех регионах РФ задержали пособников террористов Фото:

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали трех пособников организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в РФ) в трех различных регионах страны. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«ФСБ России задержала в Санкт-Петербурге, Башкирии и Ингушетии трех пособников международной террористической организации „Хайят Тахрир аш-Шам“, действующей на территории Сирии», — говорится в публикации агентства. Сообщается, что пособники занимались сбором средств для боевиков.

Ранее, 26 июля, ФСБ РФ в Подмосковье задержала гражданина России по подозрению в сборе средств для группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам». Сообщалось, что задержанный получил российский паспорт в 2017 году.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали трех пособников организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в РФ) в трех различных регионах страны. Об этом сообщило агентство ТАСС. «ФСБ России задержала в Санкт-Петербурге, Башкирии и Ингушетии трех пособников международной террористической организации „Хайят Тахрир аш-Шам“, действующей на территории Сирии», — говорится в публикации агентства. Сообщается, что пособники занимались сбором средств для боевиков. Ранее, 26 июля, ФСБ РФ в Подмосковье задержала гражданина России по подозрению в сборе средств для группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам». Сообщалось, что задержанный получил российский паспорт в 2017 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...