ФСБ задержала трех пособников террористов в России

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали трех пособников организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в РФ) в трех различных регионах страны. Об этом сообщило агентство ТАСС.
«ФСБ России задержала в Санкт-Петербурге, Башкирии и Ингушетии трех пособников международной террористической организации „Хайят Тахрир аш-Шам“, действующей на территории Сирии», — говорится в публикации агентства. Сообщается, что пособники занимались сбором средств для боевиков.
Ранее, 26 июля, ФСБ РФ в Подмосковье задержала гражданина России по подозрению в сборе средств для группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам». Сообщалось, что задержанный получил российский паспорт в 2017 году.
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