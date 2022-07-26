ФСБ задержала россиянина за сбор денег для террористов

26 июля 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

По версии ФСБ, задержанный отправлял деньги террористам Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Подмосковье сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали гражданина России по подозрению в том, что он собирал деньги для группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (признана террористической и запрещена в РФ). Задержанный получил российский паспорт в 2017 году. «По предварительным данным, мужчина из среднеазиатских стран получил гражданство РФ в 2017 году. С июля 2021 года по январь 2022 года он собирал и перечислял деньги на электронные счета террористов», — сообщают «Известия». В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Подмосковье сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали гражданина России по подозрению в том, что он собирал деньги для группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (признана террористической и запрещена в РФ). Задержанный получил российский паспорт в 2017 году. «По предварительным данным, мужчина из среднеазиатских стран получил гражданство РФ в 2017 году. С июля 2021 года по январь 2022 года он собирал и перечислял деньги на электронные счета террористов», — сообщают «Известия». В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.