ФСБ задержала россиянина за сбор денег для террористов

По версии ФСБ, задержанный отправлял деньги террористам
В Подмосковье сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали гражданина России по подозрению в том, что он собирал деньги для группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (признана террористической и запрещена в РФ). Задержанный получил российский паспорт в 2017 году.
«По предварительным данным, мужчина из среднеазиатских стран получил гражданство РФ в 2017 году. С июля 2021 года по январь 2022 года он собирал и перечислял деньги на электронные счета террористов», — сообщают «Известия».
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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