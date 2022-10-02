02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

Власти ЯНАО лишают подконтрольное учреждения госстатуса

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, артюхов дмитрий
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов еще не подписал указ Фото:

Власти забирают статус государственного казенного учреждения у «Регионального центр оценки качества образования» и делают его автономным. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона.

«Настоящий проект разработан с целью изменения типа существующего государственного казенного учреждения на автономное. Это позволит реализовать новые задачи», — говорится в документе.

Отмечается, что у ведомства появится возможность развивать платные услуги. Кроме того, ведомство сможет реализовывать программы, связанные с цифровой грамотностью.

Ранее еще одно госучреждение ЯНАО получило автономию. Больше самостоятельности появилось у «Научного центра изучения Арктики».

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Власти забирают статус государственного казенного учреждения у «Регионального центр оценки качества образования» и делают его автономным. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона. «Настоящий проект разработан с целью изменения типа существующего государственного казенного учреждения на автономное. Это позволит реализовать новые задачи», — говорится в документе. Отмечается, что у ведомства появится возможность развивать платные услуги. Кроме того, ведомство сможет реализовывать программы, связанные с цифровой грамотностью. Ранее еще одно госучреждение ЯНАО получило автономию. Больше самостоятельности появилось у «Научного центра изучения Арктики».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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