Власти ЯНАО лишают подконтрольное учреждения госстатуса

Власти забирают статус государственного казенного учреждения у «Регионального центр оценки качества образования» и делают его автономным. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона.
«Настоящий проект разработан с целью изменения типа существующего государственного казенного учреждения на автономное. Это позволит реализовать новые задачи», — говорится в документе.
Отмечается, что у ведомства появится возможность развивать платные услуги. Кроме того, ведомство сможет реализовывать программы, связанные с цифровой грамотностью.
Ранее еще одно госучреждение ЯНАО получило автономию. Больше самостоятельности появилось у «Научного центра изучения Арктики».
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