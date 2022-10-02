Власти ЯНАО лишают подконтрольное учреждения госстатуса

03 октября 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов еще не подписал указ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти забирают статус государственного казенного учреждения у «Регионального центр оценки качества образования» и делают его автономным. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона. «Настоящий проект разработан с целью изменения типа существующего государственного казенного учреждения на автономное. Это позволит реализовать новые задачи», — говорится в документе. Отмечается, что у ведомства появится возможность развивать платные услуги. Кроме того, ведомство сможет реализовывать программы, связанные с цифровой грамотностью. Ранее еще одно госучреждение ЯНАО получило автономию. Больше самостоятельности появилось у «Научного центра изучения Арктики».

Власти забирают статус государственного казенного учреждения у «Регионального центр оценки качества образования» и делают его автономным. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона. «Настоящий проект разработан с целью изменения типа существующего государственного казенного учреждения на автономное. Это позволит реализовать новые задачи», — говорится в документе. Отмечается, что у ведомства появится возможность развивать платные услуги. Кроме того, ведомство сможет реализовывать программы, связанные с цифровой грамотностью. Ранее еще одно госучреждение ЯНАО получило автономию. Больше самостоятельности появилось у «Научного центра изучения Арктики».