ФСБ обнаружила шпионское оборудование у челябинского директора, обвиняемого в подкупе

Управления ФСБ области осуществляло сопровождение по уголовному делу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в подкупе. Как сообщили в пресс-службе СКР по региону, у мужчины в ходе обыска сотрудники регионального УФСБ обнаружили запрещенное шпионское оборудование.

«Обвиняемый в 2020 году получил от представителей коммерческой организации, выполнявших работы по ремонту муниципальной котельной, незаконное вознаграждение в размере 305 тыс. рублей. Эти деньги он получил за не выявление технарушений при выполнении работ. В ходе обыска у руководителя также изъяли патроны и технические средства, предназначенные для негласного получения информации», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственными органами СКР по региону расследование уголовного дела в отношении директора завершено. Доказательная база и уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Руководителя коммерческой предприятия обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п.«в» ч.7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов). Преступления были выявлены сотрудниками Управления ФСБ области, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.