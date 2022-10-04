В Свердловской области из военкомата увезли новую группу мобилизованных

В Красноуральске (Свердловская область) 3 октября из военкомата увезли новую группу мобилизованных. Об этом сообщается в группе «Три Города Новости Красноуральск Кушва В.Тура» в соцсети «ВКонтакте». К призывникам обратился мэр города Дмитрий Кузьминых.
«Дорогие наши призывники, я хотел бы сказать вам всем огромные слова благодарности за то, что, получив повестки, вы не бегали, не прятались. Я хочу сказать слова благодарности вашим родителям, которые воспитали настоящих мужчин», — сказал Кузьминых.
Он пообещал помогать семьям мобилизованных. «Администрация города возьмет под контроль решение всех проблем, которые будут возникать в ваших семьях. Главное, возвращайтесь поскорее домой живыми и невредимыми», — подытожил мэр.
Ранее URA.RU сообщало, что в приемных военкомата Ленинского и Октябрьского районов заявили, что в Свердловской области перестали отправлять мобилизованных в учебные центры до 10 октября. Как объяснил представитель Орджоникидзевского военкомата, это связано с нехваткой мест в 32-м военном городке Екатеринбурга и Елани.
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