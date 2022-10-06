Семейный завод мэра Перми отправит всех желающих на кладбище

Пермский завод силикатных панелей (ПЗСП), который возглавляет депутат краевого заксобрания и брат мэра Перми Алексея Демкина Евгений Демкин, отправит жителей четырех микрорайонов Перми на Северное кладбище на бесплатных автобусах. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил депутат Пермской городской думы Максим Спиридонов.
«Уважаемые соседи! Завтра, 8 октября, в Покровскую Субботу будут организованы автобусные маршруты для желающих побывать на Северном кладбище. Пожалуйста, обратите внимание на расписание маршрутов!», — пишет депутат.
К посту Максим Спиридонов прикрепил объявления, в которых указано, что автобусы предоставляет АО «ПЗСП». Доехать до кладбища бесплатно из удобных мест пригласили жителей микрорайонов Акуловский, Комсомольский, Заречный и Пролетарский.
Ранее URA.RU сообщало, что ПЗСП заявил о повышении цен на газобетон. По мнению антимонопольщиков, компания слишком сильно завысила цены.
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