Семейный завод мэра Перми отправит всех желающих на кладбище

Пермский завод ПЗСП предоставит бесплатные автобусы на Северное кладбище

07 октября 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

Пермяки смогут добраться до кладбища бесплатно Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермский завод силикатных панелей (ПЗСП), который возглавляет депутат краевого заксобрания и брат мэра Перми Алексея Демкина Евгений Демкин, отправит жителей четырех микрорайонов Перми на Северное кладбище на бесплатных автобусах. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил депутат Пермской городской думы Максим Спиридонов. «Уважаемые соседи! Завтра, 8 октября, в Покровскую Субботу будут организованы автобусные маршруты для желающих побывать на Северном кладбище. Пожалуйста, обратите внимание на расписание маршрутов!», — пишет депутат. К посту Максим Спиридонов прикрепил объявления, в которых указано, что автобусы предоставляет АО «ПЗСП». Доехать до кладбища бесплатно из удобных мест пригласили жителей микрорайонов Акуловский, Комсомольский, Заречный и Пролетарский. Ранее URA.RU сообщало, что ПЗСП заявил о повышении цен на газобетон. По мнению антимонопольщиков, компания слишком сильно завысила цены.

Пермский завод силикатных панелей (ПЗСП), который возглавляет депутат краевого заксобрания и брат мэра Перми Алексея Демкина Евгений Демкин, отправит жителей четырех микрорайонов Перми на Северное кладбище на бесплатных автобусах. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил депутат Пермской городской думы Максим Спиридонов. «Уважаемые соседи! Завтра, 8 октября, в Покровскую Субботу будут организованы автобусные маршруты для желающих побывать на Северном кладбище. Пожалуйста, обратите внимание на расписание маршрутов!», — пишет депутат. К посту Максим Спиридонов прикрепил объявления, в которых указано, что автобусы предоставляет АО «ПЗСП». Доехать до кладбища бесплатно из удобных мест пригласили жителей микрорайонов Акуловский, Комсомольский, Заречный и Пролетарский. Ранее URA.RU сообщало, что ПЗСП заявил о повышении цен на газобетон. По мнению антимонопольщиков, компания слишком сильно завысила цены.