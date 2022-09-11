Семейный завод мэра Перми заявил о повышении цен на газобетон

Пермский завод силикатных панелей объявил о повышении цен на газобетон

12 сентября 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

ПЗСП объявил об акции на газобетон, но до этого блоки стоили дешевле Фото: Размик Закарян © URA.RU Пермский завод силикатных панелей (ПЗСП) объявил об акции на покупку газобетона. По информации, содержащейся в рекламе завода, цены изменяются с 12 сентября. Правда, как выяснилось, они станут выше, чем были. «С 12 сентября ПЗСП изменяет стоимость блоков, оставляя ее на минимальных значениях. Теперь вы можете приобрести стеновой блок (под раствор) за 4 404 рублей за куб, а сотаблок (под клей) за 4 506 рублей за куб с бесплатной доставкой», — указано в рекламе. Стоит отметить, что до 12 сентября действовала другая акция. Спеццена на газобетон составляла 3999 рублей. То есть теперь, несмотря на объявленную акцию, цена стала выше. В объявлении также добавили, что действие остальных акций приостановлено. Ранее URA.RU рассказывало о том, что Пермское УФАС возбудило дело в отношении АО «Специализированный застройщик ПЗСП». По мнению ведомства, компания завышала цены на газобетон.

Пермский завод силикатных панелей (ПЗСП) объявил об акции на покупку газобетона. По информации, содержащейся в рекламе завода, цены изменяются с 12 сентября. Правда, как выяснилось, они станут выше, чем были. «С 12 сентября ПЗСП изменяет стоимость блоков, оставляя ее на минимальных значениях. Теперь вы можете приобрести стеновой блок (под раствор) за 4 404 рублей за куб, а сотаблок (под клей) за 4 506 рублей за куб с бесплатной доставкой», — указано в рекламе. Стоит отметить, что до 12 сентября действовала другая акция. Спеццена на газобетон составляла 3999 рублей. То есть теперь, несмотря на объявленную акцию, цена стала выше. В объявлении также добавили, что действие остальных акций приостановлено. Ранее URA.RU рассказывало о том, что Пермское УФАС возбудило дело в отношении АО «Специализированный застройщик ПЗСП». По мнению ведомства, компания завышала цены на газобетон.