На месте тлеющего торфяника возле деревни Большое Седельниково (Свердловская область) прошло совещание, в котором принял участие глава регионального управления МЧС Виктор Теряев. Он лично проинспектировал обстановку, сообщает пресс-служба свердловского МЧС в telegram-канале.
«В ходе совещания сотрудники МЧС, „Авиалесоохраны“ обсудили организационные вопросы, посмотрели ежедневную динамику тушения торфяника, а также спланировали работу по мониторингу и ликвидации отдельных очагов тления на ближайшие дни. Продолжается работа по ликвидации тления торфа», — говорится в сообщении спасателей.
Пожар возле деревни Большое Седельниково начался 21 сентября, а 22 сентября жители Екатеринбурга пожаловались на смог и запах гари. Пожарным уже удалось потушить 29 гектар, сейчас площадь активного горения составляет шесть гектар. Как именно тушат торфяные пожары, URA.RU рассказывали сотрудники «Авиалесоохраны».
Начальник свердловского управления МЧС провел совещание на месте пожара
Фото: telegram-канал «МЧС Свердловск»
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На месте тлеющего торфяника возле деревни Большое Седельниково (Свердловская область) прошло совещание, в котором принял участие глава регионального управления МЧС Виктор Теряев. Он лично проинспектировал обстановку, сообщает пресс-служба свердловского МЧС в telegram-канале. «В ходе совещания сотрудники МЧС, „Авиалесоохраны“ обсудили организационные вопросы, посмотрели ежедневную динамику тушения торфяника, а также спланировали работу по мониторингу и ликвидации отдельных очагов тления на ближайшие дни. Продолжается работа по ликвидации тления торфа», — говорится в сообщении спасателей. Пожар возле деревни Большое Седельниково начался 21 сентября, а 22 сентября жители Екатеринбурга пожаловались на смог и запах гари. Пожарным уже удалось потушить 29 гектар, сейчас площадь активного горения составляет шесть гектар. Как именно тушат торфяные пожары, URA.RU рассказывали сотрудники «Авиалесоохраны».