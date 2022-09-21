На Екатеринбург опустился едкий смог

Жители Екатеринбурга пожаловались на запах гари, мешающий дышать

Горожане пожаловались на дымку и запах гари (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жители Екатеринбурга пожаловались на смог и едкий запах гари в центре города, появившийся утром 22 сентября. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«В центре дышать просто невозможно, ощущение, что ходишь вокруг костра. Если открыть окно, квартиру пропитывает запахом гари за минуту», — рассказал читатель.

При этом на сайте Уралгидрометцентра нет предупреждений об атмосферном загрязнении. Однако там предупредили о повышенной пожарной опасности, которая наблюдается в регионе с 22 по 24 сентября.

URA.RU обратилось к главному синоптику Уралгидрометцентра Галине Шепоренко. «Смотрю по спутникам, на территории Свердловской области много пожаров. В частности, на юге региона», — рассказала Шепоренко. Она допустила, что ветер мог принести запах гари в Екатеринбург.

Ранее Екатеринбуржцы жаловались на смог в августе. Горожанам рекомендовали как можно реже выходить на улицу и не открывать окна и чаще пить, беречь органы дыхания.