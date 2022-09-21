21 сентября 2022

На Екатеринбург опустился едкий смог

Жители Екатеринбурга пожаловались на запах гари, мешающий дышать
© Служба новостей «URA.RU»
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Смог от пожаров. Екатеринбург, смог, экология, дым в городе, смог в екатеринбурге
Горожане пожаловались на дымку и запах гари (архивное фото) Фото:

Жители Екатеринбурга пожаловались на смог и едкий запах гари в центре города, появившийся утром 22 сентября. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«В центре дышать просто невозможно, ощущение, что ходишь вокруг костра. Если открыть окно, квартиру пропитывает запахом гари за минуту», — рассказал читатель.

При этом на сайте Уралгидрометцентра нет предупреждений об атмосферном загрязнении. Однако там предупредили о повышенной пожарной опасности, которая наблюдается в регионе с 22 по 24 сентября.

URA.RU обратилось к главному синоптику Уралгидрометцентра Галине Шепоренко. «Смотрю по спутникам, на территории Свердловской области много пожаров. В частности, на юге региона», — рассказала Шепоренко. Она допустила, что ветер мог принести запах гари в Екатеринбург.

Ранее Екатеринбуржцы жаловались на смог в августе. Горожанам рекомендовали как можно реже выходить на улицу и не открывать окна и чаще пить, беречь органы дыхания.

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Жители Екатеринбурга пожаловались на смог и едкий запах гари в центре города, появившийся утром 22 сентября. Об этом сообщили читатели URA.RU. «В центре дышать просто невозможно, ощущение, что ходишь вокруг костра. Если открыть окно, квартиру пропитывает запахом гари за минуту», — рассказал читатель. При этом на сайте Уралгидрометцентра нет предупреждений об атмосферном загрязнении. Однако там предупредили о повышенной пожарной опасности, которая наблюдается в регионе с 22 по 24 сентября. URA.RU обратилось к главному синоптику Уралгидрометцентра Галине Шепоренко. «Смотрю по спутникам, на территории Свердловской области много пожаров. В частности, на юге региона», — рассказала Шепоренко. Она допустила, что ветер мог принести запах гари в Екатеринбург. Ранее Екатеринбуржцы жаловались на смог в августе. Горожанам рекомендовали как можно реже выходить на улицу и не открывать окна и чаще пить, беречь органы дыхания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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