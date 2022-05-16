Пожар в Безречном действует с 9 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области остался один действующий пожар — горят торфяники в поселке Безречный Березовского городского округа. Очаги пожара распределились неравномерно на большой площади. Чтобы окончательно потушить огонь, спасатели остались здесь жить. Фотограф URA.RU провел день в поселке, вокруг которого выкопали ров и залили водой, и увидел, как тушат торфяные пожары.

«Сейчас на месте работают МЧС, „Авиалесоохрана“ и представители Всероссийского студенческого корпуса (ВСКС) спасателей. Спасатели МЧС проливают торфяную просеку справа от дороги на подъезде к поселку, вместе с ними работают и ВСКС. На въезде в поселок у них находится штаб», — рассказывает корреспондент URA.RU.

Левую сторону дороги проливает «Авиалесоохрана», на них приходится основная часть работы. Они проливают кромки торфяных залежей, и как только затопят их, идут вглубь. На каждый квадратный метр торфа приходится порядка тонны воды. Такое количество нужно, чтобы подтопить торф и охладить минимум до 40 градусов. Воду качают тут же из болот и по магистральным рукавам передают в боковые рукава, которые держат люди. Процесс не быстрый, летом торфяники остывают дольше, чем зимой.

По данным «Авиалесоохраны» на 16 мая, горит порядка 50 га земли. При этом очаги пожара распределились неравномерно на более обширной территории. Часть спасателей живут прямо на пожаре. С 8:00 выходят на тушение огня, заканчивают примерно к 19:00. Здесь же организовано централизованное питание.

Пожар в поселке Безречный начался 9 мая. Как сообщал мэр Березовского Евгений Писцов, причиной стал человеческий фактор — в частном секторе кто-то из местных жителей жег мусор. Позднее Писцов сообщил, что пожарные дознаватели установили очаг возгорания — участок земель промышленности, расположенный под ЛЭП недалеко от поселка Безречный. Кульминация пожара пришлась на 9 и 10 мая, когда сгорели 14 строений. Сейчас спасателям осталась рутинная работа — каждый день качать воду из болота и ждать, когда остынет горящий торф. Работы растянутся на несколько недель.

Ранее URA.RU сообщало, что Безречный располагается на болотах, где раньше были торфопредприятия. В советские годы болота осушили, в итоге уровень грунтовых вод опустился.

Тушить торфяники будут несколько недель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вода размывает землю, получается месиво Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На пожаре организовано централизованное питание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вид с высоты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перекачивать воду помогает насос Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спасатели практически живут на пожаре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На месте работают МЧС, «Авиалесоохрана», ВСКС, волонтеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главная задача спасателей сейчас — остудить торф, чтобы он перестал тлеть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В советские годы болота на этой территории осушили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU