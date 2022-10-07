Первый домашний матч сезона пермяки сыграли в родных стенах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский баскетбольный клуб «Парма-Пари Матч» 8 октября провел первый домашний матч в новом сезоне. Соперником пермяков стал клуб из Санкт-Петербурга «Зенит». Трибуны универсального дворца спорта «Молот», где проходила игра были заполнены, передает корреспондент URA.RU, посетивший игру.

«Поболеть за пермскую команду пришел губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Первую четверть „Парма-Пари Матч“ выиграла с отрывом в семь очков», — пояснил корреспондент агентства.

Наибольшее количество очков у пермяков набрал защитник Александр Платунов. К середине матча пермякам удалось сохранить перевес в семь очков, обыграв питерцев со счетом 34:27. Лидером по набранным очкам в составе БК «Парма-Пари Матч» стал все тот же Платунов. У питерцев за первую двадцатиминутку больше всего очков набрал Ричард Соломон.

Однако уже к концу третьей четверти зенитовцы сократили разрыв до минимума, уступая 46:47.Все решилось в четвертой четверти, которую «Зенит» выиграл со счетом 18:14. Это позволило питерской команде выиграть матч с итоговым счетом 65:60. Лучшим по набранным очкам в составе питерцев стал Трей Томпкинс (18), у пермяков — Платунов (18).

Ранее URA.RU писало что пермский баскетбольный клуб «Парма» обыграл команду «Минск» со счетом 77:48. Пермяки провели встречу на выезде.

Губернатор Махонин пришел на игру вместе с детьми Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Обе команды были настроены на победу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Интрига сохранялась до конца матча Фото: Сергей Русанов © URA.RU

По словам корреспондента URA.RU, трибуны были заполнены под завязку Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Бодрое начало матча пермяком обескуражило питерскую команду, что позволило «Парме» вырваться в лидеры по счету в самом начале Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Для победы пермякам не хватило совсем чуть-чуть Фото: Сергей Русанов © URA.RU