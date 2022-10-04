Пермский баскетбольный клуб «Парма» выиграл матч в Минске

«Парма» выиграл со счетом 77:48 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермский баскетбольный клуб «Парма» обыграл «Минск» со счетом 77:48. Об этом они сообщили на своем официальном сайте.

«За первые восемь минут игры „Минск“ лишь раз смог забросить мяч, но в защите набрали четыре командных фола за пару минут. Во второй десятиминутке пермяки продолжили наращивать преимущество. В атаке лучше всего был заметен Александр Платунов, а в защите преуспел Марик Диме, который отметился четырьмя блок-шотами», — рассказывают об игре на сайте.

«Минску» удалось выиграть лишь в заключительной десятиминутке, во время которой игроки «Пармы» расслабились, чем вызвали недовольство тренера. Но итоговый счет 77:48 принес победу пермякам, а также клубный рекорд по игре в защите.

Также пермский баскетбольный клуб «Парма» готовится к выходу на международную арену. Перед БК поставили задачу, которую планируют выполнить за 2 года.