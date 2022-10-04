04 октября 2022

Пермский баскетбольный клуб «Парма» выиграл матч в Минске

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Новое здание гимназии № 35. Екатеринбург, баскетбол, баскетбольное кольцо, спорт
«Парма» выиграл со счетом 77:48 Фото:

Пермский баскетбольный клуб «Парма» обыграл «Минск» со счетом 77:48. Об этом они сообщили на своем официальном сайте.

«За первые восемь минут игры „Минск“ лишь раз смог забросить мяч, но в защите набрали четыре командных фола за пару минут. Во второй десятиминутке пермяки продолжили наращивать преимущество. В атаке лучше всего был заметен Александр Платунов, а в защите преуспел Марик Диме, который отметился четырьмя блок-шотами», — рассказывают об игре на сайте.

«Минску» удалось выиграть лишь в заключительной десятиминутке, во время которой игроки «Пармы» расслабились, чем вызвали недовольство тренера. Но итоговый счет 77:48 принес победу пермякам, а также клубный рекорд по игре в защите.

Также пермский баскетбольный клуб «Парма» готовится к выходу на международную арену. Перед БК поставили задачу, которую планируют выполнить за 2 года.

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Пермский баскетбольный клуб «Парма» обыграл «Минск» со счетом 77:48. Об этом они сообщили на своем официальном сайте. «За первые восемь минут игры „Минск“ лишь раз смог забросить мяч, но в защите набрали четыре командных фола за пару минут. Во второй десятиминутке пермяки продолжили наращивать преимущество. В атаке лучше всего был заметен Александр Платунов, а в защите преуспел Марик Диме, который отметился четырьмя блок-шотами», — рассказывают об игре на сайте. «Минску» удалось выиграть лишь в заключительной десятиминутке, во время которой игроки «Пармы» расслабились, чем вызвали недовольство тренера. Но итоговый счет 77:48 принес победу пермякам, а также клубный рекорд по игре в защите. Также пермский баскетбольный клуб «Парма» готовится к выходу на международную арену. Перед БК поставили задачу, которую планируют выполнить за 2 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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