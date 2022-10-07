Сотрудники ДПС проводят сплошные проверки на улице 50 лет Октября
В центре Тюмени сотрудники ДПС проводят «сплошные проверки» водителей на трезвость. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Рейд проходит на улице 50 лет Октября.
«В центре Тюмени проходит „сплошная проверка“ водителей на трезвость. Автоинспекторы визуально оценят состояние каждого водителя, проезжающего через этот участок улично-дорожной сети», — говорится в сообщении ведомства.
С начала рейда автоинспекторы выявили нарушение правил перевозки ребенка. Отмечается, что в проверке принимает участие руководитель управы Центрального административного округа Тюмени Артем Павлюченко.
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