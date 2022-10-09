09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

Пермский край попал в топ-50 рейтинга регионов по материальному благополучию населения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермь. Городские пейзажи, мост, люди, кама
Материальное благополучие пермяков за год выросло на 13 сотых балла Фото:

Аналитики произвели расчет материального состояние населения регионов России в 2021 году, и жители Пермского края оказались в их числе. За основу были взяты данные Росстата и Центрального банка РФ, передают СМИ.

«43-я строка — Пермский край. Рейтинговый балл по итогам 2021 года — 36,19. Рейтинговый балл по итогам 2020 года — 36,06», — указано на сайте РИА «Новости».

URA.RU писало ранее, что Пермь заняла 38-ю строчку в рейтинге городов России по уровню зарплат по итогам шести месяцев 2022 года. На среднюю зарплату по городу можно приобрести 2,92 фиксированных потребительских набора.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Перми - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Аналитики произвели расчет материального состояние населения регионов России в 2021 году, и жители Пермского края оказались в их числе. За основу были взяты данные Росстата и Центрального банка РФ, передают СМИ. «43-я строка — Пермский край. Рейтинговый балл по итогам 2021 года — 36,19. Рейтинговый балл по итогам 2020 года — 36,06», — указано на сайте РИА «Новости». URA.RU писало ранее, что Пермь заняла 38-ю строчку в рейтинге городов России по уровню зарплат по итогам шести месяцев 2022 года. На среднюю зарплату по городу можно приобрести 2,92 фиксированных потребительских набора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...