Пермский край попал в топ-50 рейтинга регионов по материальному благополучию населения

Материальное благополучие пермяков за год выросло на 13 сотых балла
Аналитики произвели расчет материального состояние населения регионов России в 2021 году, и жители Пермского края оказались в их числе. За основу были взяты данные Росстата и Центрального банка РФ, передают СМИ.
«43-я строка — Пермский край. Рейтинговый балл по итогам 2021 года — 36,19. Рейтинговый балл по итогам 2020 года — 36,06», — указано на сайте РИА «Новости».
URA.RU писало ранее, что Пермь заняла 38-ю строчку в рейтинге городов России по уровню зарплат по итогам шести месяцев 2022 года. На среднюю зарплату по городу можно приобрести 2,92 фиксированных потребительских набора.
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