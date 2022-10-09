Пермский край попал в топ-50 рейтинга регионов по материальному благополучию населения

10 октября 2022 в 04:11 Размер текста - 17 +

Материальное благополучие пермяков за год выросло на 13 сотых балла Фото: Алексей Гущин © URA.RU Аналитики произвели расчет материального состояние населения регионов России в 2021 году, и жители Пермского края оказались в их числе. За основу были взяты данные Росстата и Центрального банка РФ, передают СМИ. «43-я строка — Пермский край. Рейтинговый балл по итогам 2021 года — 36,19. Рейтинговый балл по итогам 2020 года — 36,06», — указано на сайте РИА «Новости». URA.RU писало ранее, что Пермь заняла 38-ю строчку в рейтинге городов России по уровню зарплат по итогам шести месяцев 2022 года. На среднюю зарплату по городу можно приобрести 2,92 фиксированных потребительских набора.

Аналитики произвели расчет материального состояние населения регионов России в 2021 году, и жители Пермского края оказались в их числе. За основу были взяты данные Росстата и Центрального банка РФ, передают СМИ. «43-я строка — Пермский край. Рейтинговый балл по итогам 2021 года — 36,19. Рейтинговый балл по итогам 2020 года — 36,06», — указано на сайте РИА «Новости». URA.RU писало ранее, что Пермь заняла 38-ю строчку в рейтинге городов России по уровню зарплат по итогам шести месяцев 2022 года. На среднюю зарплату по городу можно приобрести 2,92 фиксированных потребительских набора.