Перми не удалось подняться в рейтинге городов РФ по уровню зарплат

26 сентября 2022 в 07:14 Размер текста - 17 +

Согласно статистике, пермяки стали получать на руки больше Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермь заняла 38-ю строчку в рейтинге городов России по уровню зарплат по итогам шести месяцев 2022 года. Годом ранее (в аналогичный период) столица Прикамья была на 34-м месте. Аналитики рассчитали соотношение средних зарплат горожан в ста крупнейших городах РФ и стоимости фиксированного потребительского набора, передают СМИ. «38-я строчка — Пермь. На среднегородскую зарплату можно приобрести 2,92 фиксированных потребительских набора. Сумма — 52,3 тысячи рублей», — указано на сайте РИА «Новости». В данных, опубликованных в прошлом году, указано, что Пермь находится на 34-й позиции. На среднюю пермскую заработную плату можно было приобрести 2,79 фиксированных потребительских набора. Тогда средняя зарплата составляла 46,3 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что менеджерам по закупкам в краевой столице готовы предложить зарплату до 90 тысяч рублей в месяц. Такие специалисты должны иметь двухлетний опыт работы с закупками на внешнем рынке и обладать знанием иностранного языка. В августе сервис SuperJob проанализировал вакансии в Перми и назвал самые высокооплачиваемые предложения. В среднем, работодатели Пермского края предлагают зарплату в 45,5 тысяч рублей, что почти на пять тысяч больше, чем ожидают соискатели.

Пермь заняла 38-ю строчку в рейтинге городов России по уровню зарплат по итогам шести месяцев 2022 года. Годом ранее (в аналогичный период) столица Прикамья была на 34-м месте. Аналитики рассчитали соотношение средних зарплат горожан в ста крупнейших городах РФ и стоимости фиксированного потребительского набора, передают СМИ. «38-я строчка — Пермь. На среднегородскую зарплату можно приобрести 2,92 фиксированных потребительских набора. Сумма — 52,3 тысячи рублей», — указано на сайте РИА «Новости». В данных, опубликованных в прошлом году, указано, что Пермь находится на 34-й позиции. На среднюю пермскую заработную плату можно было приобрести 2,79 фиксированных потребительских набора. Тогда средняя зарплата составляла 46,3 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что менеджерам по закупкам в краевой столице готовы предложить зарплату до 90 тысяч рублей в месяц. Такие специалисты должны иметь двухлетний опыт работы с закупками на внешнем рынке и обладать знанием иностранного языка. В августе сервис SuperJob проанализировал вакансии в Перми и назвал самые высокооплачиваемые предложения. В среднем, работодатели Пермского края предлагают зарплату в 45,5 тысяч рублей, что почти на пять тысяч больше, чем ожидают соискатели.