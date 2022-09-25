25 сентября 2022
24 сентября 2022
23 сентября 2022

Перми не удалось подняться в рейтинге городов РФ по уровню зарплат

© Служба новостей «URA.RU»
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Согласно статистике, пермяки стали получать на руки больше Фото:

Пермь заняла 38-ю строчку в рейтинге городов России по уровню зарплат по итогам шести месяцев 2022 года. Годом ранее (в аналогичный период) столица Прикамья была на 34-м месте. Аналитики рассчитали соотношение средних зарплат горожан в ста крупнейших городах РФ и стоимости фиксированного потребительского набора, передают СМИ.

«38-я строчка — Пермь. На среднегородскую зарплату можно приобрести 2,92 фиксированных потребительских набора. Сумма — 52,3 тысячи рублей», — указано на сайте РИА «Новости». В данных, опубликованных в прошлом году, указано, что Пермь находится на 34-й позиции. На среднюю пермскую заработную плату можно было приобрести 2,79 фиксированных потребительских набора. Тогда средняя зарплата составляла 46,3 тысячи рублей.

Ранее URA.RU писало, что менеджерам по закупкам в краевой столице готовы предложить зарплату до 90 тысяч рублей в месяц. Такие специалисты должны иметь двухлетний опыт работы с закупками на внешнем рынке и обладать знанием иностранного языка. В августе сервис SuperJob проанализировал вакансии в Перми и назвал самые высокооплачиваемые предложения. В среднем, работодатели Пермского края предлагают зарплату в 45,5 тысяч рублей, что почти на пять тысяч больше, чем ожидают соискатели.

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Пермь заняла 38-ю строчку в рейтинге городов России по уровню зарплат по итогам шести месяцев 2022 года. Годом ранее (в аналогичный период) столица Прикамья была на 34-м месте. Аналитики рассчитали соотношение средних зарплат горожан в ста крупнейших городах РФ и стоимости фиксированного потребительского набора, передают СМИ. «38-я строчка — Пермь. На среднегородскую зарплату можно приобрести 2,92 фиксированных потребительских набора. Сумма — 52,3 тысячи рублей», — указано на сайте РИА «Новости». В данных, опубликованных в прошлом году, указано, что Пермь находится на 34-й позиции. На среднюю пермскую заработную плату можно было приобрести 2,79 фиксированных потребительских набора. Тогда средняя зарплата составляла 46,3 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что менеджерам по закупкам в краевой столице готовы предложить зарплату до 90 тысяч рублей в месяц. Такие специалисты должны иметь двухлетний опыт работы с закупками на внешнем рынке и обладать знанием иностранного языка. В августе сервис SuperJob проанализировал вакансии в Перми и назвал самые высокооплачиваемые предложения. В среднем, работодатели Пермского края предлагают зарплату в 45,5 тысяч рублей, что почти на пять тысяч больше, чем ожидают соискатели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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