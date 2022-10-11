11 октября 2022

Проблемную школу Екатеринбурга, за которой следит Путин, достроят раньше срока. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Когда Алексей Орлов был на объекте в предыдущий раз, был готов только первый этаж здания Фото:

Гимназия №40 на ул. Мичурина, 181 в Екатеринбурге будет сдана как минимум на год раньше, чем планировалось изначально. То есть в декабре 2023-го. Об этом заявил мэр Алексей Орлов по итогам визита на стройку, находящуюся на контроле у президента РФ Владимира Путина.

«Объект стоит на контроле у президента. Старую школу снесли, долго (с 2019 года — прим. URA.RU) не решался вопрос финансирования. У меня нет никаких сомнений, что мы 40-ю школу — очень надеюсь, что нас поддержит Минпросвещения РФ с опережающим финансированием — сдадим. Пока даю осторожный прогноз — на год раньше срока», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU.

По контракту школа должна быть введена в эксплуатацию не позднее декабря 2024-го. Вице-мэр Рустам Галямов, говоря о сроках, дал обещание, более смелое, чем у Орлова. «Откроем к 1 сентября 2023-го», — заверил он.

Школу №40 начали возводить в мае 2022-го. «Школа будет самая современная. 1000 мест, три спортивных зала, актовый зал, большая столовая», — описал Орлов
Фото:

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Гимназия №40 на ул. Мичурина, 181 в Екатеринбурге будет сдана как минимум на год раньше, чем планировалось изначально. То есть в декабре 2023-го. Об этом заявил мэр Алексей Орлов по итогам визита на стройку, находящуюся на контроле у президента РФ Владимира Путина. «Объект стоит на контроле у президента. Старую школу снесли, долго (с 2019 года — прим. URA.RU) не решался вопрос финансирования. У меня нет никаких сомнений, что мы 40-ю школу — очень надеюсь, что нас поддержит Минпросвещения РФ с опережающим финансированием — сдадим. Пока даю осторожный прогноз — на год раньше срока», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU. По контракту школа должна быть введена в эксплуатацию не позднее декабря 2024-го. Вице-мэр Рустам Галямов, говоря о сроках, дал обещание, более смелое, чем у Орлова. «Откроем к 1 сентября 2023-го», — заверил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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