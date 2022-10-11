Проблемную школу Екатеринбурга, за которой следит Путин, достроят раньше срока. Фото

12 октября 2022 в 13:45 Размер текста - 17 +

Когда Алексей Орлов был на объекте в предыдущий раз, был готов только первый этаж здания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гимназия №40 на ул. Мичурина, 181 в Екатеринбурге будет сдана как минимум на год раньше, чем планировалось изначально. То есть в декабре 2023-го. Об этом заявил мэр Алексей Орлов по итогам визита на стройку, находящуюся на контроле у президента РФ Владимира Путина. «Объект стоит на контроле у президента. Старую школу снесли, долго (с 2019 года — прим. URA.RU) не решался вопрос финансирования. У меня нет никаких сомнений, что мы 40-ю школу — очень надеюсь, что нас поддержит Минпросвещения РФ с опережающим финансированием — сдадим. Пока даю осторожный прогноз — на год раньше срока», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU. По контракту школа должна быть введена в эксплуатацию не позднее декабря 2024-го. Вице-мэр Рустам Галямов, говоря о сроках, дал обещание, более смелое, чем у Орлова. «Откроем к 1 сентября 2023-го», — заверил он. Школу №40 начали возводить в мае 2022-го. «Школа будет самая современная. 1000 мест, три спортивных зала, актовый зал, большая столовая», — описал Орлов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гимназия №40 на ул. Мичурина, 181 в Екатеринбурге будет сдана как минимум на год раньше, чем планировалось изначально. То есть в декабре 2023-го. Об этом заявил мэр Алексей Орлов по итогам визита на стройку, находящуюся на контроле у президента РФ Владимира Путина. «Объект стоит на контроле у президента. Старую школу снесли, долго (с 2019 года — прим. URA.RU) не решался вопрос финансирования. У меня нет никаких сомнений, что мы 40-ю школу — очень надеюсь, что нас поддержит Минпросвещения РФ с опережающим финансированием — сдадим. Пока даю осторожный прогноз — на год раньше срока», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU. По контракту школа должна быть введена в эксплуатацию не позднее декабря 2024-го. Вице-мэр Рустам Галямов, говоря о сроках, дал обещание, более смелое, чем у Орлова. «Откроем к 1 сентября 2023-го», — заверил он.