Житель из ХМАО хотел пойти на фронт вместе с сыном, но ему отказали

У жителя Радужного мобилизовали единственного сына Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Радужном (ХМАО) военкомат отказал отцу мобилизованного, который хотел отправиться на фронт вместе с единственным сыном. В «Радужнинском комплексном центре социального обслуживания населения» журналисту URA.RU рассказали, что мужчину не взяли из-за перенесенного инсульта и возраста.

«Жителю Радужного потребовалась психологическая помощь, когда его единственного сына мобилизовали. Мужчина рассказал, что даже обращался в военкомат — хотел отправиться на фронт в одном полку с сыном, но его не взяли как из-за возраста, так и из-за перенесенного инсульта», — поделилась психолог центра Зульфира Турумтаева в телефонном разговоре с корреспондентом агентства.

Как отмечает Турумтаева, в центр в последнее время все чаще обращаются за психологической поддержкой. Людей беспокоит неизвестность, неопределенность. Многие растеряны, не знают, что делать дальше, когда ребенка, брата или мужа мобилизуют. «Мы оказываем всестороннюю психологическую помощь всем, кто к нам обратился», — подчеркнула психолог.

Ранее URA.RU писало о создании в ХМАО сети центров поддержки семей мобилизованных. Для каждой семьи волонтеры готовят социальный паспорт, куда входят все потребности. Добровольцы готовы оказывать как медицинскую, бытовую и социальную, так и психологическую помощь семьям мобилизованных жителей из муниципалитетов Югры.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. По плану было призвано порядка 2,5 тысяч югорчан. Российская армия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля.