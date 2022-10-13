Тюменца признали экстремистом за песню о полицейских

Штраф за экстремизм получил житель Тюмени, который опубликовал в социальных сетях собственно сочиненную песню оскорбляющую полицейских. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
«Житель Тюмени оштрафован за экстремистское высказывание в социальной сети. Мужчина разместил на личной странице во „Вконтакте“ песню собственного сочинения, текст которой, согласно выводам исследования, содержит оскорбления сотрудников правоохранительных органов, утверждения о возможных противоправных действиях полицейских, что расценивается как нарушение, дестабилизирующее гражданское общество», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
Мужчину признали виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Конкретный размер штрафа, назначенный тюменцу, в прокуратуре раскрывать не стали. Однако по вменяемой статье сумма может достигать 20 тысяч рублей.
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