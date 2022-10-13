13 октября 2022

Тюменца признали экстремистом за песню о полицейских

Жителя Тюмени оштрафовали за песню, унижающую достоинство силовиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над сбежавшим из тюрьмы Новиковым. Тюмень , полицейский, осужденный, полиция, камера заключения
Тюменца наказали за оскорбления полицейских (архивное фото) Фото:

Штраф за экстремизм получил житель Тюмени, который опубликовал в социальных сетях собственно сочиненную песню оскорбляющую полицейских. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«Житель Тюмени оштрафован за экстремистское высказывание в социальной сети. Мужчина разместил на личной странице во „Вконтакте“ песню собственного сочинения, текст которой, согласно выводам исследования, содержит оскорбления сотрудников правоохранительных органов, утверждения о возможных противоправных действиях полицейских, что расценивается как нарушение, дестабилизирующее гражданское общество», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Мужчину признали виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Конкретный размер штрафа, назначенный тюменцу, в прокуратуре раскрывать не стали. Однако по вменяемой статье сумма может достигать 20 тысяч рублей.

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Штраф за экстремизм получил житель Тюмени, который опубликовал в социальных сетях собственно сочиненную песню оскорбляющую полицейских. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «Житель Тюмени оштрафован за экстремистское высказывание в социальной сети. Мужчина разместил на личной странице во „Вконтакте“ песню собственного сочинения, текст которой, согласно выводам исследования, содержит оскорбления сотрудников правоохранительных органов, утверждения о возможных противоправных действиях полицейских, что расценивается как нарушение, дестабилизирующее гражданское общество», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Мужчину признали виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Конкретный размер штрафа, назначенный тюменцу, в прокуратуре раскрывать не стали. Однако по вменяемой статье сумма может достигать 20 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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