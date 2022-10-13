Тюменца признали экстремистом за песню о полицейских

Жителя Тюмени оштрафовали за песню, унижающую достоинство силовиков

14 октября 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

Тюменца наказали за оскорбления полицейских (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Штраф за экстремизм получил житель Тюмени, который опубликовал в социальных сетях собственно сочиненную песню оскорбляющую полицейских. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «Житель Тюмени оштрафован за экстремистское высказывание в социальной сети. Мужчина разместил на личной странице во „Вконтакте“ песню собственного сочинения, текст которой, согласно выводам исследования, содержит оскорбления сотрудников правоохранительных органов, утверждения о возможных противоправных действиях полицейских, что расценивается как нарушение, дестабилизирующее гражданское общество», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Мужчину признали виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Конкретный размер штрафа, назначенный тюменцу, в прокуратуре раскрывать не стали. Однако по вменяемой статье сумма может достигать 20 тысяч рублей.

Штраф за экстремизм получил житель Тюмени, который опубликовал в социальных сетях собственно сочиненную песню оскорбляющую полицейских. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «Житель Тюмени оштрафован за экстремистское высказывание в социальной сети. Мужчина разместил на личной странице во „Вконтакте“ песню собственного сочинения, текст которой, согласно выводам исследования, содержит оскорбления сотрудников правоохранительных органов, утверждения о возможных противоправных действиях полицейских, что расценивается как нарушение, дестабилизирующее гражданское общество», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Мужчину признали виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Конкретный размер штрафа, назначенный тюменцу, в прокуратуре раскрывать не стали. Однако по вменяемой статье сумма может достигать 20 тысяч рублей.