Машина оказалась в воде, скатившись с переправы
Автомобиль Lifan скатился с переправы и угодил в реку в Тобольске (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону.
«18 октября в Тобольске автомобиль Lifan скатился с переправы в реку Иртыш. Водитель получил повреждения. Обстоятельства выясняются», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
Кадрами с затопленной машиной очевидцы поделились в соцсетях. По их словам, ЧП произошло на левом берегу реки.
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