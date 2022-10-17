17 октября 2022
16 октября 2022

В Тобольске иномарка скатилась с переправы в реку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тобольск, тобольск, переправа, переправа через реку, виды города, виды тобольска
Машина оказалась в воде, скатившись с переправы Фото:

Автомобиль Lifan скатился с переправы и угодил в реку в Тобольске (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону.

«18 октября в Тобольске автомобиль Lifan скатился с переправы в реку Иртыш. Водитель получил повреждения. Обстоятельства выясняются», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Кадрами с затопленной машиной очевидцы поделились в соцсетях. По их словам, ЧП произошло на левом берегу реки.

Фото:

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Автомобиль Lifan скатился с переправы и угодил в реку в Тобольске (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. «18 октября в Тобольске автомобиль Lifan скатился с переправы в реку Иртыш. Водитель получил повреждения. Обстоятельства выясняются», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Кадрами с затопленной машиной очевидцы поделились в соцсетях. По их словам, ЧП произошло на левом берегу реки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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