В Тобольске иномарка скатилась с переправы в реку. Фото

18 октября 2022 в 10:35 Размер текста - 17 +

Машина оказалась в воде, скатившись с переправы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Автомобиль Lifan скатился с переправы и угодил в реку в Тобольске (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. «18 октября в Тобольске автомобиль Lifan скатился с переправы в реку Иртыш. Водитель получил повреждения. Обстоятельства выясняются», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Кадрами с затопленной машиной очевидцы поделились в соцсетях. По их словам, ЧП произошло на левом берегу реки. Фото: группа «Типичный Тобольск»

Автомобиль Lifan скатился с переправы и угодил в реку в Тобольске (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. «18 октября в Тобольске автомобиль Lifan скатился с переправы в реку Иртыш. Водитель получил повреждения. Обстоятельства выясняются», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Кадрами с затопленной машиной очевидцы поделились в соцсетях. По их словам, ЧП произошло на левом берегу реки.