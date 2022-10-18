Попавший под мобилизацию разведчик: холод поможет России на спецоперации

Екатеринбургский офицер сказал, что уезжает на фронт без страха Фото: URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Екатеринбургский офицер Максим А., попавший под частичную мобилизацию, надеется, что наступление холодов поможет российской армии одержать скорую победу во время спецоперации на Украине. Об этом старший лейтенант заявил URA.RU, отправляясь на фронт.

«К мобилизации отношусь нормально, надо всем вставать и ехать. Страха нет, настрой позитивный. Нужно заканчивать уже. Надеемся, что с наступлением холодов у нас будет больше шансов», — объяснил офицер.

Максим служил десять лет в артиллерийской разведке. Он сказал, что родные поддержали его решение отправиться на фронт. «А те, кто покидают Россию, пусть там и остаются. Нечего им здесь делать», — добавил старший лейтенант.

Ранее URA.RU сообщало, что гражданин Таджикистана уехал защищать Россию. В Екатеринбурге мужчину будут ждать жена и четверо малолетних детей.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Глава государства Владимир Путин уточнял, что для участия в СВО будут призваны те, кто имеет боевой опыт. Порядка 300 тысяч бойцов будут отправлены в зону проведения спецоперации.