Махонин помог пермским мобилизованным после скандального ролика. Видео

Дмитрий Махонин помог пермским мобилизованным отправится в учебный центр после их обращения

18 октября 2022 в 19:08 Размер текста - 17 +

После вмешательства губернатора пермяки отправились в учебный центр Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Группу мобилизованных из Березников и Александровска отправили в учебный центр в Оренбургской области после вмешательства губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Резервисты пожаловались в видеообращениях в соцсетях, что их уже второй раз возвращают домой, а они остались без работы. Как рассказала URA.RU инициатор проекта «Помощь здесь. Пермский край» Лилия Ширяева, глава региона попросил ее съездить на сборный пункт и разобраться в ситуации. «Сразу поехала на сборный пункт. Порадовало, что все ребята нацелены быть мобилизованными! Они заявили, что не намерены возвращаться и будут ждать отправку прямо на сборном пункте. Говорили, что их жены и матери не выдержат третьих проводов. И во мне очень отзывается их такое трепетное отношение к своим любимым женщинам. Кроме того, с момента получения повестки они уволены с работы, а обратно их не берут из-за штампов в военных билетах. Вместе с краевым военкомом нам удалось отправить наших бойцов Тоцкое, Оренбургская область», — рассказала Лилия Ширяева. По ее словам, мобилизованные «пообещали направить свои энергию и напористость в правильное русло, на благо нашей страны». В пермских СМИ и пабликах в соцсети «ВКонтакте» 18 октября появилось видео, где мобилизованные эмоционально требовали от военкома отправить их в учебный центр. «Будем здесь жить, пока нас не отправят на Украину», — говорит автор одного из видео, которое опубликовано в группе «Подслушано Александровск» в соцсети «ВКонтакте». Еще в одном ролике записана беседа пермяков с представителями военного комиссариата. Они поясняли, что узнали об отмене отправки час назад от ЦВО. URA.RU направило запрос в пресс-службу ЦВО. На момент публикации ответ не был получен. Мобилизация в России стартовала с 21 сентября. Из Перми до 1 октября было отправлено шесть эшелонов. На этой неделе отправки продолжились. Губернатор Дмитрий Махонин посетил мобилизованных в учебных центрах в Тюмени и Елани. Пермяки отправились на боевое слаживание в Оренбургскую область Фото предоставлено Лилией Ширяевой Пермякам помогли после вмешательства губернатора Фото предоставлено Лилией Ширяевой

Группу мобилизованных из Березников и Александровска отправили в учебный центр в Оренбургской области после вмешательства губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Резервисты пожаловались в видеообращениях в соцсетях, что их уже второй раз возвращают домой, а они остались без работы. Как рассказала URA.RU инициатор проекта «Помощь здесь. Пермский край» Лилия Ширяева, глава региона попросил ее съездить на сборный пункт и разобраться в ситуации. «Сразу поехала на сборный пункт. Порадовало, что все ребята нацелены быть мобилизованными! Они заявили, что не намерены возвращаться и будут ждать отправку прямо на сборном пункте. Говорили, что их жены и матери не выдержат третьих проводов. И во мне очень отзывается их такое трепетное отношение к своим любимым женщинам. Кроме того, с момента получения повестки они уволены с работы, а обратно их не берут из-за штампов в военных билетах. Вместе с краевым военкомом нам удалось отправить наших бойцов Тоцкое, Оренбургская область», — рассказала Лилия Ширяева. По ее словам, мобилизованные «пообещали направить свои энергию и напористость в правильное русло, на благо нашей страны». В пермских СМИ и пабликах в соцсети «ВКонтакте» 18 октября появилось видео, где мобилизованные эмоционально требовали от военкома отправить их в учебный центр. «Будем здесь жить, пока нас не отправят на Украину», — говорит автор одного из видео, которое опубликовано в группе «Подслушано Александровск» в соцсети «ВКонтакте». Еще в одном ролике записана беседа пермяков с представителями военного комиссариата. Они поясняли, что узнали об отмене отправки час назад от ЦВО. URA.RU направило запрос в пресс-службу ЦВО. На момент публикации ответ не был получен. Мобилизация в России стартовала с 21 сентября. Из Перми до 1 октября было отправлено шесть эшелонов. На этой неделе отправки продолжились. Губернатор Дмитрий Махонин посетил мобилизованных в учебных центрах в Тюмени и Елани.