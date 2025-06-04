Машзавод в Пермском крае вдвое увеличил прибыль

Машиностроительный завод в Осе показал чистую прибыль 9,4 млн рублей

05 июня 2025 в 13:07 Размер текста - 17 +

Выручка предприятия составила более 236 млн рублей Вадим Ахметов © URA.RU Осинский машиностроительный завод отчитался о финансовых показателях за 2024 год. Прибыль предприятия увеличилась до 9,4 млн рублей. «Отчет о финансовых результатах ООО „Осинский машиностроительный завод“ за 2024 год. Выручка — 236,6 млн рублей, чистая прибыль — 9,4 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году выручка завода составила 228,1 млн рублей, а чистая прибыль — 4,9 млн рублей. История предприятия начинается в 1929 году, когда в Осе были основаны машинно-тракторные мастерские. В настоящее время завод производит буровые установки, насосное оборудование и другую продукцию. Входит в состав производственно-коммерческой группы МетаКрафт. Ранее URA.RU сообщало, что пермское ООО «Чернушинское управление технологического транспорта», занимающееся обслуживанием процессов нефтедобычи, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка предприятия составила более 4 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осинский машиностроительный завод отчитался о финансовых показателях за 2024 год. Прибыль предприятия увеличилась до 9,4 млн рублей. «Отчет о финансовых результатах ООО „Осинский машиностроительный завод“ за 2024 год. Выручка — 236,6 млн рублей, чистая прибыль — 9,4 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году выручка завода составила 228,1 млн рублей, а чистая прибыль — 4,9 млн рублей. История предприятия начинается в 1929 году, когда в Осе были основаны машинно-тракторные мастерские. В настоящее время завод производит буровые установки, насосное оборудование и другую продукцию. Входит в состав производственно-коммерческой группы МетаКрафт. Ранее URA.RU сообщало, что пермское ООО «Чернушинское управление технологического транспорта», занимающееся обслуживанием процессов нефтедобычи, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка предприятия составила более 4 млрд рублей.