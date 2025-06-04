04 июня 2025

Машзавод в Пермском крае вдвое увеличил прибыль

Машиностроительный завод в Осе показал чистую прибыль 9,4 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Выручка предприятия составила более 236 млн рублей
Выручка предприятия составила более 236 млн рублей

Осинский машиностроительный завод отчитался о финансовых показателях за 2024 год. Прибыль предприятия увеличилась до 9,4 млн рублей.

«Отчет о финансовых результатах ООО „Осинский машиностроительный завод“ за 2024 год. Выручка — 236,6 млн рублей, чистая прибыль — 9,4 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году выручка завода составила 228,1 млн рублей, а чистая прибыль — 4,9 млн рублей.

История предприятия начинается в 1929 году, когда в Осе были основаны машинно-тракторные мастерские. В настоящее время завод производит буровые установки, насосное оборудование и другую продукцию. Входит в состав производственно-коммерческой группы МетаКрафт.

Ранее URA.RU сообщало, что пермское ООО «Чернушинское управление технологического транспорта», занимающееся обслуживанием процессов нефтедобычи, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка предприятия составила более 4 млрд рублей.

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Осинский машиностроительный завод отчитался о финансовых показателях за 2024 год. Прибыль предприятия увеличилась до 9,4 млн рублей. «Отчет о финансовых результатах ООО „Осинский машиностроительный завод“ за 2024 год. Выручка — 236,6 млн рублей, чистая прибыль — 9,4 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году выручка завода составила 228,1 млн рублей, а чистая прибыль — 4,9 млн рублей. История предприятия начинается в 1929 году, когда в Осе были основаны машинно-тракторные мастерские. В настоящее время завод производит буровые установки, насосное оборудование и другую продукцию. Входит в состав производственно-коммерческой группы МетаКрафт. Ранее URA.RU сообщало, что пермское ООО «Чернушинское управление технологического транспорта», занимающееся обслуживанием процессов нефтедобычи, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка предприятия составила более 4 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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